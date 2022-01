Sokan értenek egyet vele: a Kecskemét elleni szerdai siker (77-68) akkor ér majd valamit, ha a zalai csapat szombaton is győz. Az újabb vendég, az Oroszlány hasonló „kaliberű” együttes, mint a KTE, s az eddigi szereplését tekintve valamivel gyengébb a mutatója.

– Az Oroszlány nagyon jó csapat, tehetséges játékosokkal és jó védekezéssel – kezdte az ellenféllel Emir Mutapcic. – Az egyes-kettes poszton Mario Ihring nagyon fontos játékos, az egyik legjobb a hazai mezőnyben. A bolgár Minchev szintén igen hasznos csapattag, a legutóbbi fordulóban például dupla-duplát ért el. Velük szemben és az alacsony posztokon is fontos lesz az egy-egy elleni védekezés.

Az említett bolgár és a szlovák válogatott mellett további légiósok és tapasztalt magyar játékosok – például Ruják András – alkotják az OSE-Lions keretét, persze tehetséges kosarasok mellett. Az első körben a ZTE KK Oroszlányban minimális különbséggel (86-84) kapott ki, ráadásul úgy, hogy a mérkőzés nagy részében vezetett. Csak a végén nem… Hasonló meccs volt több is ebben a szezonban, de a kék-fehéreknél remélik, hogy a szerdai győzelem ebben is előrelépést hoz. Mármint, hogy több szerencséjük lesz.

Ám akad gond is. Bonifert Bendegúz már szerdán sem játszott, s mint kiderült, elszakadt a térszalagja, így számára véget ért a szezon, Horti Bálintnak pedig a bokája nem egészséges.

– Bonifert taktikai szempontból is hiányozni fog – mondta a vezetőedző. – Horti már szerdán is sérült bokával játszott, majd a tegnapi edzésen is jelezte, hogy fájdalmai vannak. Ő is fontos láncszem a csapatban. A többiek szerencsére rendben vannak, és van három napunk, hogy felkészüljünk az újabb ellenfélből.

Arra a kérdésre, hogy mennyire optimista az újabb találkozó előtt, Emir Mutapcic így válaszolt:

– Mindig optimista vagyok. Tesszük a dolgunkat, a célunk az, hogy a csapat minden meccsen jobb és jobb legyen. De ehhez maximális koncentrációra is szükség van, például szombaton is.