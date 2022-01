A MAVONT elnevezés a Megyei Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornáját takarja, és ezekben a hetekben rendezik a régiós tornákat, február elején pedig már az országos finálé következik a továbbjutott csapatok részvételével. Mint ismert, és már beszámoltunk róla, ez az a torna, amit eredetileg decemberben rendeztek volna, ám akkor elhalasztották. Zala megye csapata az északnyugat-magyarországi régió tagja, így Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom megyék csapataival került egy csoportba.

Nos, a zalai válogatott a múlt szombaton már összeállt, igaz, akkor még csak egy felkészülési találkozó erejéig. Az ellenfél a Femat-Csesztreg volt, nem véletlenül, hiszen a megyeválogatott felkészítésére és irányítására a csesztregiek vezetőedzőjét, Tamás Tamást kérték fel.

Szombaton viszont már élesben megy a játék, és elsőként arról kérdeztük Tamás Tamást, hogy véleménye szerint miként sikerült a felkészülésük.

– Először is azzal kezdeném, hogy köszönöm a Csesztreg vezetésének, hogy hozzájárultak a felkészülési mérkőzésünk megrendezéséhez – mondta a szakvezető. – Azért volt ez fontos, mert így minden játékosnak elegendő játékpercet tudtam adni a háromszor 30 perces találkozón, ami arra volt jó, hogy a válogatott tagjai kissé összeszokjanak. Szerintem ez egy nagyon jó hangulatú találkozó volt, amit követett egy közös vacsora, ami szintén a csapatösszetartást erősítette. Az elején még kissé feszélyezett volt a hangulat, de aztán feloldódott mindenki és ez így volt jól. Azt sajnálom, hogy a Teskánd nem járult hozzá, hogy ők is adjanak játékost a csapatnak, ugyanakkor meg is tudom érteni őket, hogy most a saját felkészülésükre összpontosítanak, hiszen bajnoki címet szeretnének nyerni.

Nos, a keret összetételében később is akadt változás, a zalaszentgróti Gájer Péter például megbetegedett, így ő kihagyni kényszerül a tornát. Szabó Bence (Magnetic Andráshida TE) pedig azért esik ki a rotá­ció­ból, mert korábban játszott az első osztályban futsalosként és az MLSZ állásfoglalása szerint ez is kizáró ok. A keretbe Kiss Bálint (Csesztreg) kerül be. Az amatőrválogatottakban ugyanis csak olyan labdarúgók szerepelhetnek, akik ebben a bajnoki szezonban megyei I. vagy annál alacsonyabb osztályú együttesek igazolt játékosai. Ezenfelül korábban soha nem rendelkeztek profi szerződéssel egyetlen klubnál sem, és nem szerepeltek az I. osztályban.

A régiós tornák után az öt győztessel rendezik meg a MAVONT döntőjét, melynek tétje az, hogy mely csapat képviselheti Magyarországot az UEFA amatőrválogatottak nyári tornáján.

Ám, hogy sikerülhet-e továbblépni a csoportból, ennek esélyéről ismét a szakvezetőt kérdeztük.

– Mi felkészültünk, azonban az ismert nehézségek nem jöttek jól, bár ahogy hallom, minden megye csapatánál hasonló gondok jelentkeznek – válaszolta Tamás Tamás. – Szerettem volna feltérképezni az ellenfeleket, azonban ez most nem volt lehetséges, csak a helyszínen tudjuk majd felmérni az erőviszonyokat. Az első mérkőzés nagyon fontos lesz, hiszen egy jó rajt nagy lökést is adhatna a folytatásra. Én azt kértem, próbálja meg mindenki kihozni magából a legjobbját, legyen tartása az együttesnek és funkcionáljunk igazi csapatként.

A dél-dunántúli régió tornáját már az előző hét végén megrendezték, ott Baranya megye csapata nyert, így ők már résztvevői lesznek az ötcsapatos országos döntőnek.

A találkozók 2x30 percesek lesznek, szombaton és vasárnap is 2-2 találkozó vár a mezőnyre és mindenki játszik mindenkivel.

ZALA MEGYE VÁLOGATOTTJA

Ferenczi Dávid (Zalaszentgrót), Penczák Márk (Zala­szentgrót), Szakmeiszter Ádám (Semjénháza), Kapuvári Zoltán (Semjénháza), Horváth Péter (Semjénháza), Doszpoth Sándor (Magnetic Andráshida TE), Meidl Zalán (Hévíz), Kollár Péter (Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák), Soós Márk (Zalaszentmihály), Kellner Tamás Zsolt (Szalai-Edelholz Zalalövő), Őri Martin Mihály (Femat-Csesztreg), Őri Csaba (Femat-Csesztreg), Elek Zsolt (Femat-Csesztreg), Kiss Bence (Femat-Csesztreg), Kiss Balázs (Femat-Csesztreg), Kiss Bálint (Femat-Csesztreg), Lovrencsics Tamás (Lenti TE). KA

A TORNA PROGRAMJA

Szombat Balatonfüred. 12.20: Győr-Moson-Sopron–Vas. 14.00: Vas–Zala. 15.30: Zala–Veszprém. Tihany. 12.30: Komárom-Esztergom–Veszprém. 15.30: Győr-Moson-Sopron–Komárom-Esztergom.

Vasárnap Balatonfüred. 10.00: Veszprém–Vas. 11.30: Veszprém–Győr-Moson-Sopron. 13.00: Zala–Győr-Moson-Sopron. Tihany. 10.00: Zala–Komárom-Esztergom. 13.00: Komárom-Esztergom–Vas.