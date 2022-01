A labdarúgó NB I 18. fordulója zajlott le a hétvégén, melyben a ZTE FC a Paks vendégeként szenvedett 3-2-es vereséget. Pontot szerezni a zalaiaknak is jobb lett volna, és ha a játék képét nézzük, akkor ettől nem is álltak messze, csakhogy a futballt gólra játsszák, és ebben a mutatóban a paksiak most eggyel jobbak voltak.

Kezdjük a hiányzókkal, hiszen erről a helyszínen is sok szó esett szombaton. Maradjunk annyiban: mindkét oldalon említhetők labdarúgók, akik a keretben sem voltak, pedig el lehetett volna képzelni őket akár a kezdőcsapatokban is. Ebből a szempontból mondhatnánk, hogy "egál volt" a két csapat között, viszont anynyiban talán Waltner Róbert együttese volt hátrányban, hogy az elmúlt hetekben több játékosa is megfertőződött a vírussal, így sokat kihagytak, ami nem segítette a munkát. Ehhez képest nem játszott rosszul, alárendelt szerepben meg pláne nem a ZTE FC. Ha a mezőnyjátékot tekintjük, akkor "abszolút ikszes" volt a meccs, a helyzetek és azok kihasználása terén viszont jobb volt a Paks. Bognár István és Ádám Martin személyében két olyan játékosa van a tolnaiaknak, akik bármikor tudnak villanni, ahogy láttuk ezt tőlük szombaton is. Bognár gólt lőtt és adott két gólpasszt, Ádám pedig ezekből az aszszisztokból duplázott. Nos, ez volt az a bizonyos "hibapont", amiről Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője is beszélt a találkozó után. Vagyis az fájt neki a legjobban, hogy erre a héten készültek, hiszen tudták, hogy a paksiak két futballistája remekül megérti egymást. Ha ez nincs, talán most a ZTE örülhetne- de a "ha" persze ezúttal sem játszik...

Ott volt viszont a pályán Tajti Mátyás, aki szinte végig magabiztos volt, jól mozgatta a társakat, s különösen az első félidőben a nigériai Ubochioma Meshack-kal kifejezetten ötletesen játszottak össze. Ezen nem múlt a siker, ahogy Zimonyi Dávidon sem. Két gólt lőtt, kétszer egyenlítettek az egerszegiek az ő találatával, ami mindent elmond a teljesítményéről. Egy alkalommal, még 1-1-nél pedig vezetéshez is juttathatta volna csapatát, ha határozottabb, és nem akar még egyet húzni a labdán.

A ZTE FC most nem szerzett pontot, két helyezést vesztett, de igazából megőrizte a pozícióját a középmezőnyben. Pénteken (20 óra) az MTK otthonában szerepel a zalai együttes. Az nagyon fontos állomás lesz mindkét csapat számára.

És akkor az edzőváltás. A Gyirmót legyőzte a Honvédot, a kispesti klubvezetés pedig azonnali hatállyal felmentette Horváth Ferenc vezetőedzőt az állásából. Az ősszel - illetve annak végén - is szó volt már erről, így az, hogy a szünet, majd egy meccs után mégis így döntöttek, igencsak furcsa. Hacsak tényleg nem eddig gondolkodtak rajta...