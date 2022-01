Az utóbbi években már megszokhatták a rajongók, hogy a hazai "futballtél" sem tart annyi ideig, mint korábban. A játékosoknak gyakorlatilag két hét pihenő jutott a feltöltődésre, így a ZTE FC labdarúgóinak is, hiszen az utolsó mérkőzés (amelyet az Újpest ellen 2-0-ra nyertek meg) december 19-én zajlott le. Hétfőn pedig már újra edzést tartott Waltner Róbert vezetőedző a csapatának, amely az ötödik helyről várhatja a január 29-ei folytatást, amikor a kék-fehérek a Paks vendégei lesznek.

A hétfői első tréningről viszont hiányzott Babati Benjamin. Hivatalosan ugyan a klub még nem jelentette be, de információink szerint szerződést bontottak a felek, és úgy tudjuk, a 26 éves támadó Mezőkövesdre tart. Babati Benjamin ötéves kora óta volt a ZTE labdarúgója, és nem egészen 17 évesen, 2012. augusztus 24-én egy Gyirmót elleni NB II.-es bajnokin mutatkozott be a felnőttcsapatban, méghozzá góllal. Babati fokozatosan vált a ZTE FC alapemberévé, és döntő érdemeket szerzett, hogy a kék-fehérek a 2018-2019-es szezon végén, hét év után visszajutottak az élvonalba. Abban a szezonban 15 gólt lőtt és 9 gólpasszt adott társainak. Összesen 272 tétmérkőzésen lépett pályára a ZTE felnőttegyüttesében, szerzett 60 gólt és adott 40 gólpasszt. A mostani szezon során 12-szer lépett pályára, és egy gól áll a neve mellett.

A tavaszi keret még képlékeny, ám az már biztos, hogy Szalay Szabolcs visszatér a csapathoz a tiszakécskei kölcsönből. A klub honlapján az őszi zárást követően Végh Gábor többségi tulajdonos azt mondta: a télen nem lesz nagy változás a keretben, de mindenképpen szeretnének erősíteni, és lesznek távozók is. Az ősszel például sokan felfigyeltek az északmacedón Nikola Serafimov játékára, és a hazája válogatottjába is behívott fiatal védő iránt a Fehérvár FC és az FTC is érdeklődött. Egyelőre nincs szó a távozásáról, és úgy tudjuk, hogy tavasszal is a ZTE csapatát erősíti majd, de persze a futballban bármi előfordulhat. Felröppent az a hír is, hogy Skribek Alent, aki kölcsönben szerepelt az ősszel a zalaiaknál, esetleg a Puskás FC visszahívná, de hivatalosan egyelőre erről sincs hír.

A ZTE FC edzőmérkőzései még egyeztetés alatt állnak, kivéve az első gyakorlómecscset, melyre január 8-án 11 órától Zalaegerszegen kerül sor a III. Ker. TVE ellen.