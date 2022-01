A Puskás Akadémia FC otthonában 18.30 órakor kezdődő találkozó rangadónak is számít, hiszen a címvédő és listavezető Ferencváros a harmadik helyen álló Puskás Akadémia vendége lesz. A 4. fordulóból halasztották el ezt az összecsapást, s akkor még nem lehetett tudni, hogy januárban miként áll majd ez a két együttes a tabellán. A szokásos téten túl most az is a jelentősége ennek az összecsapásnak, hogy az FTC tudja-e növelni az előnyét (amely most 1 pont a Kisvárdával és 4 a Puskással szemben), de van még más is. Az FTC-nél edzőváltás történt és az új szakvezető, az orosz Sztanyiszlav Csercseszov debütál a kispadon.

Hazai, pontosabban zalai vizekre evezve, a ZTE FC kedden a késő esti órákban jelentette be, hogy megállapodtak a korábbi horvát utánpótlás-válogatott Sime Grzannal, aki az a horvát I. osztályú Eszék együttesétől érkezik kölcsönbe fél évre. Grzan a nyáron igazolt az eszékiekhez (előtte az NK Istra csapatában, szintén a horvát élvonalban játszott), ahol 14 mérkőzésen jutott szóhoz. Grzan mellett a nyáron érkezett Josip Spoljaric és Eros Grezda is az NK Osijek kölcsönjátékosai. Van egy távozó is, igaz, Beke Péter jobbára az NB III.-as csapatban jutott szóhoz, ő Budafokon folytatja. További hír, hogy az észak-macedón Nikola Serafimov egy évvel, 2025-ig meghosszabbította a szerződését a ZTE FC-vel.

A tavaszi nyitány tehát már a küszöbön áll, és a 18–22. fordulók pontos menetrendjét már korábban elkészítették az MLSZ-ben.

Íme.

18. forduló. Január 29. (szombat), 14.30: Paks–ZTE FC. 17.00: DVSC–Kisvárda Master Good. 19.30: Budapest Honvéd–Gyirmót FC Győr. Január 30. (vasárnap), 13.00: Puskás Akadémia–MOL Fehérvár. 15.15: Mezőkövesd Zsóry–MTK Budapest. 20.00: Újpest–Ferencváros.

19. forduló. Február 4. (péntek), 20.00: MTK–ZTE FC. Február 5. (szombat), 14.45: Kisvárda–Bp. Honvéd. 17.00: Gyirmót–Újpest. 19.30: Fehérvár–DVSC. Február 6. (vasárnap), 14.15: Mezőkövesd–Puskás FC. 17.15: Ferencváros–Paks.

20. forduló. Február 11. (péntek), 20.00: Újpest–Kisvárda. Február 12. (szombat), 14.45: Paks–Gyirmót. 17.00: DVSC–Mezőkövesd. 19.30: Puskás FC–MTK. Február 13. (vasárnap), 14.15: Bp. Honvéd–Fehérvár. 17.15: ZTE FC–Ferencváros.

21. forduló. Február 18. (péntek), 20.00: Mezőkövesd–Bp. Honvéd. Február 19. (szombat), 14.45: Kisvárda–Paks. 17.00: Gyirmót–ZTE FC. 19.30: MTK–Ferencváros. Február 20. (vasárnap), 15.30: Puskás FC–DVSC. 17.45: Fehérvár–Újpest.

22. forduló. Február 25. (péntek), 20.00: Paks–Fehérvár. Február 26. (szombat), 14.30: ZTE FC–Kisvárda. 17.00: Bp. Honvéd–Puskás FC. 19.30: Ferencváros–Gyirmót. Február 27. (vasárnap), 14.30: Újpest–Mezőkövesd. 17.00: DVSC–MTK.