Ráadásul 10.30 órától rang­adó vár a tabella harmadik helyén tanyázó kanizsai csapatra, mely a második helyezett Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület, avagy az AVUS gárdáját látja vendégül Szombathelyről. A két csapat helyzetét külön érdekessé teszi, hogy 10-10 mérkőzés után azonos pontszámmal (27) állnak, egyforma a gólkülönbségük (54) is, nincs differencia köztük a győzelmek (9), a döntetlenek (0) és a vereségek (1) tekintetében sem – a zalaiak viszont több gólt lőttek (134) ellenfelüknél (131), igaz, többet is kaptak (80-77). Az AVUS pedig talán azért második, mert az A előrébb van az ABC-ben, mint a K…

– Először is boldog új évet kívánok a klub, a csapat és a magam nevében a szurkolóinknak, a felkészülésünk pedig úgy gondolom, jól sikerült – kezdte a meccset és a tavaszt felvezető beszélgetésünket a nagykanizsai együttes vezetőedzője, Regős Áron. – Kemény szárazföldi és vízi edzéseken vagyunk túl, és taktikai elemeket is gyakoroltunk, a fókuszt részben már a szombati AVUS elleni rang­adóra is helyezve. Edzőmérkőzést is tudtunk játszani a Cegléd csapata ellen, nekik ezúton is köszönöm, hogy segítették a felkészülésünket. Bizakodva várjuk a szombati rangadót, győzelmet várok a csapattól.

S akkor lássuk, miként hangolódnak az AVUS elleni találkozóra:

– Kiváló együttessel fogunk megmérkőzni, ez nem is lehet vitás – folytatta Regős Áron. – A szombathelyiek elleni találkozót jó állapotban várjuk, harcra készen állunk. Győzni szeretnénk, mivel a céljaink eléréséhez nagyon fontos ez a mérkőzés. Várjuk szeretettel közönségünket, szurkolóinkat, hiszen nagyon nagy segítség lehet a buzdításuk.