Augusztus végén abszolút újoncként kezdte meg a szereplését az NB II.-ben az ADA Nova. Domján Péter csapata az induláshoz az időközben visszalépett kanizsai Ziccer SE-től is igazolt játékosokat, de persze saját erőforrásaira is támaszkodhatott. Méghozzá azért, mert a településen néhány éve a női labdarúgás is fejlődésnek indult.

A tavaszra történő felkészüléshez az edzéseket már január elején megkezdte a csapat, és ebben az időszakban két edzőmérkőzéssel terveznek készülni a bajnoki szezon kezdetére. Február elején az Újpest FC ellen mérkőzik meg az ADA Nova, emellett még egy találkozót terveznek, amely még szervezés alatt áll.

- A keretünkben nem várható nagy mozgás a télen, ettől függetlenül nyilván lesz változás, hiszen ez természetes velejárója egy futballcsapat életének - jegyezte meg Szekeres Zoltán, az ADA Nova SE elnöke, amikor megkerestük őket. - Mivel újoncként indultunk egy, a megyei első osztálynál jelentősen erősebb bajnokságban, a szerzett tapasztalataink nem feltétlen voltak mindig pozitívak. Az ősszel szembesülnünk kellett sok olyan tényezővel, melyeket előre nem láthattunk és megoldandó problémaként jelentkeztek az egyesület életében. Ezzel együtt, pozitívan tekintünk az előttünk álló időszakra, hiszen nem kis potenciál van a csapatunkban. A tavaszi szezonban még inkább szeretnénk gyorsítani a fejlődési tempónkon. Konkrét célkitűzést nem határoztunk meg arra vonatkozóan, hogy hányadik helyezést szeretnénk megszerezni. Egy roppant kiegyensúlyozott és erős középmezőnynek vagyunk jelenleg a tagjai, ahol szinte bármi megtörténhet, ami a helyezéseket illeti. Az első négy együttes minden szempontból kiemelkedik a mezőnyből, velük nagyon nehéz egy újoncnak felvenni a versenyt.

Szekeres Zoltán azt szeretné, ha kiegyensúlyozottabban szerepelne az együttes tavaszszal, hiszen véleménye szerint a bravúrok mellett voltak olyan mérkőzéseik is, ahol alulteljesítettek. Illetve olyanok is akadtak, amelyeken nagyobb arányú vereségbe szaladtak bele.

Az ADA Nova SE a tavaszszal a mérkőzései túlnyomó többségét hazai környezetben, a Léránt Lajos Sportcentrumban játssza majd, és a novaiak remélik, hogy az egyre szépülő helyszínen a szurkolóik támogatásával akár még sikeresebben is szerepelhetnek, mint az ősszel. A felnőttegyüttes mellett az utánpótlásra is nagy figyelmet fordítanak, hiszen a szintén újonc U16-os lánycsapatuk mellé - mely a harmadik pozícióból várja a tavaszi folytatást - már szervezik a versenyeztetési lehetőséget a 14 éveseknek is.