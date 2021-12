Fontos tapasztalatok 4 órája

ZVE: A fiatalok Franciaországban, a szeniorok az ob-n bizonyítottak

Hosszú idő után először utazhatott korosztályos ZVE-s vívó külföldön rendezett nemzetközi viadalra, s mindjárt ketten is képviselhették a zalaiak közül a magyar színeket a franciaországi Cabries-ben. Emellett idehaza is pástra léptek az egerszegi vívók, hiszen a szeniorok bajnokságán is részt vettek.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A Franciaországban, Cabries-ben járt fiúk, balról Szabó Bálint és Bagosi Bendegúz,… Forrás: ZVE

A Franciaországban, Cabries-ben járt fiúk, balról Szabó Bálint és Bagosi Bendegúz,… Forras: ZVE

Az európai kadettőrkörverseny újabb állomását jelentette a Cabries-ben rendezett viadal, és a kadet korosztályban a Zalaegerszegi Vívó Egylet két fiatalja is lehetőséget kapott az indulásra a magyar küldöttségben. A kadet korú Bagosi Bendegúz és a még serdülő Szabó Bálint erős és népes mezőnyben várhatta a pástra lépést, hiszen közel négyszáz indulója volt a franciaországi viadalnak. A csoportkörök után Szabó Bálint magabiztos vívással győzte le francia ellenfelét, és jutott a 128-as főtáblára, ahol a jelenlegi magyar ranglista 3. helyezettjével szemben maradt alul 10:15-re, és lett a 8. legjobb magyar. Ezzel a 98. helyen végzett, ami serdülőként azért nagyon jó teljesítmény a részéről, hiszen még két évig ebben a korosztályban fog vívni. Bagosi Bendegúz a csoportkör után egyenes ágon a főtáblára került, ahol hátrányból fordítva győzte le angol ellenfelét, és jutott a legjobb 64 vívó közé. Ezt követően ismét egy angol ellenfelet kapott, azonban ő legyőzte az egerszegi tőrözőt, de így is eddigi legjobb eredményét érte el, a 47. helyen végzett, és lett a 6. legjobb magyar a mezőnyben (mindkettejüket Fekete Gábor vezetőedző készítette fel a versenyre). …ők pedig a szeniorok, vagyis éremmel Pataki Zoltán és dr. Matyovszky Balázs

Forrás: ZVE Közben idehaza Budapesten rendezték meg a veterán (szenior) országos bajnokságot. A ZVE csapatát itt is ketten képviselték, Pataki Zoltán a 40 év felettiek, míg dr. Matyovszky Balázs az 50 felettiek korosztályában. Pataki Zoltán csupán egyetlen asszót veszítve a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg dr. Matyovszky Balázs a legjobb 8 közé kerülésért a későbbi ezüstérmes ellen szoros asszóban maradt alul, így a 9. helyen végzett.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában