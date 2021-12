A Honvéd elleni 2-2 noha nem számít győzelemnek, de félig- meddig sikerként kellett ezt is elkönyvelni, hiszen a csapat 0-2-ről állt fel és szerzett legalább egy pontot. A pont értékét nemcsak a második félidei játék adja, hanem a többi eredmény is.

A sor élére mindenképpen a DVSC győzelme kívánkozik, amely megverte a Ferencváros együttesét. Ennek fényében értékelődik fel szintén a ZTE FC győzelme az előző fordulóból, amikor Kosztáék idehaza nyertek a debreceniek ellen. Nem lehet szó nélkül elmenni az Újpest jó sorozata mellett sem, hiszen az első győzelmüket csak október végén elkönyvelő lilák a legutóbbi négy meccsükből háromszor győztek és három pontra felzárkóztak a ZTE FC mögé.

Így tehát valamennyi pontnak nagy jelentősége van (ezzel nem mondunk újdonságot), ezért volt fontos a ZTE FC döntetlenje is a Honvéd otthonában. Ebben a fordulóban ez az egy meccs végződött ikszre, és sokáig úgy tűnt, hogy az új és valóban komfortos Bozsik-stadionban sem lesz remi. Az, hogy az egerszegiek adtak egy félidő előnyt a kispestieknek, utólag már nem is lehet kérdéses, hiszen a második 45 percben, ha nem is teljesen más arcát mutatta, de mindenképpen hatékonyabb futballal rukkolt ki Waltner Róbert együttese. Mindezt amiatt kell hangsúlyozni, hiszen a két kapott gól ellenére a ZTE nem szorult be, nem volt kilátástalan helyzetben, de a lehetőségeit nem tudta kihasználni, pedig voltak neki.

Az egerszegiek szakvezetője elsősorban az agresszivitás terén látott előrelépést a második félidőre, no meg abban, hogy egy pillanatra sem adták fel. Ez fontos szempont, ami azt is mutatja, hogy megvan a csapaton belül a megfelelő kohézió. Anélkül ugyanis nem ment volna. Ezenfelül Waltner Róbert jól cserélt, hiszen Tajti és Meschack beállítása a második félidőre egyértelműen lendületet adott a kék-fehéreknek. Koszta Márk immár a legstabilabb gólszerzője a zalaiaknak, és nem csak amiatt, mert szezonbeli kilencedik találatát érte el. A hatodik fordulótól kezdve gyakorlatilag minden második meccsén betalál, de például a 8-10. fordulóban mindegyiken.

Akiről viszont mintha kissé kevesebb szó esett volna, Zoran Lesjak. A rutinos védő a Honvéd ellen egy gólpasszt és egy gólt jegyzett, véleményünk szerint a zalaiak egyik legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgója volt. Aki fordulók óta rendre segíti a támadásokat, mostanra úgy tűnik, viszszanyerte korábbi formáját. Ne feledjük: a szezont nem kezdhette el elhúzódó sérülése miatt. Értelemszerűen az ősz első felében még nem tudott annyit segíteni csapatának, amenynyit tud, de például a szombati mérkőzés is megmutatta, hogy ez milyen sokat jelent a ZTE-nek.

A vasárnapi, Újpest elleni mérkőzés pedig egy nagyon érdekes meccsnek tűnik. A fővárosiaknál a gyászos eredmények ellenére sem "nyúltak hozzá" Michael Oening vezetőedzőhöz. Úgy tűnik, elindultak a lilák.

Vasárnap a ZTE cáfolhatja meg mindezt. Ami pedig a labdarúgó NB I. 16. fordulójának zárómecscsét illeti: a Kisvárda győzött, s mivel az FTC kikapott, a várdaiak álltak az élre (az FTC egy meccsel kevesebbet játszott, edzőjét pedig hétfőn menesztették).