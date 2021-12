A Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermében két ringben és három tatamin zajlott a vetélkedés.



A megnyitón a város nevében Gecse Péter alpolgármester, míg a szervezők részéről Horváth Ferenc, a házigazda Fightingsport Hungary Kick és Thai-Box SE vezetője, az ICO (International Combat Organisation) magyarországi elnöke üdvözölte a versenyzőket. A rendezvényen a ICO világszövetség elnöke, Andrew Hennessy is jelen volt, és itt köszönte meg a magyar szervezőknek, hogy elvállalták a kontinenstorna megrendezését, amiről Németország – a járványhelyzet fokozódása miatt – mondott le.



A magyar versenyzők mellett Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria, Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Oroszország, Anglia, Hollandia, Ciprus, Svédország, Norvégia és Ukrajna is képviseltette magát. A legfiatalabb induló hat-, míg a legidősebb hatvanévesen lépett a küzdőtérre.



Az első nap a küzdelemről szólt, míg a másodikon formagyakorlatokat mutattak be a versenyzők. A nagy ringben Muay Thai és nehézsúlyú K1, azaz fullcontact, míg a kisebb ringben junior kategóriától felfele a K1 és Oriental Box szabályrendszerű küzdelmeket rendeztek. A tatamin point fight, light contact, K1 light versenyt és tatamiboksz-küzdelmeket bonyolítottak le.



A legnépesebb csapattal az ukránok érkeztek, és a legeredményesebb nemzetként is ők zárták a viadalt. A németek és az angolok a tatamin voltak eredményesek, míg a magyarok is a ringen kívül értek el szép eredményeket. Mellettük a románok és a ciprusiak okoztak meglepetéseket.

A versenyen zalaegerszegi és nagykanizsai versenyzők is részt vettek.



A zalaegerszegi Fightingsport Hungary Kick és Thai-Box SE három versenyzővel képviseltette magát. Közülük Pintér József szerepelt a legeredményesebben, aki a veterán 85 kg-ban light contact, point fight és tatamibokszversenyben is 2. helyen végzett, míg K1 light contactban bajnoki címet szerzett. Klubtársa, Szőke Károly veterán +85 kg-ban point fight 2. helyezést ért el. Az ugyancsak zalaegerszegi Horváth Gergő pedig a kadet –67 kg light contact versenyszámban lett második.



Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE versenyzői közül Nagy Zeusz junior 57 kg light contactban a 2. helyen zárt, tatamibokszban pedig a 3. helyen végzett. Formagyakorlatban a 17–18 évesek között a kemény, a lágy és a fegyveres formában is első helyet szerzett. Csakúgy, mint edzője, Johanidesz Gábor, a felnőtt korosztályban szintén első helyen végzett mindhárom formagyakorlatban.



Horváth Ferenc összességében jónak értékelte a kétnapos viadalt, és elmondta, hogy beadta a pályázatát a 2023-as világbajnokság rendezésére.