Kaposvári KK - Zalakerámia-ZTE KK 72-65 (19-9, 17-18, 16-16, 20-22))

Kaposvár, 600 néző. Jv.: Földházi, Nagy V., Horváth.

Kaposvár: Krnjajski 9/3, Plézer 2, Price 26/9, Martin 15/3, Csorvási M. 4. Csere: Hendlein 5/3, Ford 11/3, Puska, Bogdán. Vezetőedző: Nikola Lazic.

ZTE KK: Parks 6/3, Polster A., Révész 2, DeCosey 23/9, Holton 5. Csere: Wilson 7/3, Horti 14, Németh Á. 4, Makkos 2, Bonifert. Vezetőedző: Emir Mustapcic.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A hazai férfi kosárlabda élvonal 15. fordulójának mérkőzéseit rendezték meg csütörtökön, melyben a Zalakaerámia-ZTE KK a Kaposvár vendége volt. Mindkét oldalon akadt egy-egy olyan hiányzó, akire viszont nagy szüksége lett volna csapatának. A somogyiaknál Nimrod Hilliard, míg az egerszegieknél Jordan Barnett dőlt ki a sorból betegség miatt. A zalaiaknál viszont bemutatkozott az új légiós, Quenton DeCosey, s mi az, hogy! Gyorsan dobott egy triplát, majd egy duplát, így az ő öt pontjával nyitott a ZTE KK. Az viszont várható volt, hogy nem megy majd mindig ilyen simán... A Kaposvár 8-0-val válaszolt, eltelt öt perc, mire újra zalai kosár született: DeCosey szerezte (8-7). Katasztrofálisan dobott a ZTE KK, hiszen lehetőségei voltak, ám kimaradtak ezek. Kilenc pontig jutott a zalai csapat az első negyedben, s mind a kilencet DeCosey szerezte... Ennél csak jobb folytatás következhetett, de nem. Úgy is vezetett még a Kaposvár (19-12), hogy a második negyed elején csaknem öt percig nem talált a gyűrűbe, ami sok mindent elmondott a színvonalról. A fiatal Makkos Dávid labdaszerzése és ziccere (az első szép jelenet) után 22-21-re jött fel a ZTE KK, amely valamelyest nyomában maradt a Kaposvárnak és ebben bízhatott (36-27).

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A második félidőt a ZTE KK ismét egy háromperces kosárcsenddel kezdte, ami épp elég volt a hazaiaknak, hogy 42-27-re ellépjenek. Zalai oldalon igazából nem láttuk azt a fajta akaratot, amivel ezt a meccset esetleg szorosabbá lehetett volna tenni. Mindez leginkább a védekezésben volt szembetűnő, de persze a kihagyott dobásoknál is, hiszen ebben sem lett sokkal jobb a ZTE KK mutatója. Egy reménye mégis volt. A Kaposvár együttesén is az látszott, hogy már nagyon év végi hangulatban vannak játékosai, ami a koncentráció terén is megmutatkozott. Az utolsó negyed 52-43-as hazai vezetésről indult, na meg egy Price-triplával, plusz büntetővel... Egy sok hibával, gyengén játszó Kaposvár is tartani tudta a nagyjából tíz pont körüli előnyét, sőt az utolsó percekre még magabiztosabb lett a hazai előny (67-52). Aztán az utolsó egy percben a ZTE kihasználta a hazai megingásokat, feljött három pontra is (68-65), de a Kaposvár már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Viszont egy válasz elkelne, hogy mi lesz így a ZTE KK csapatával.

A csütörtöki további eredmények: DEAC-Tungsram - PVSK 102-79, Körmend - OSE Lions 77-65, Falco KC Szombathely-Alba Fehérvár 91-93, Sopron - Szeged 95-77, Szolnok - Paks 84-63, Kecskemét - Nyíregyháza 101-99 - hosszabbítás után.