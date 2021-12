Csata DSE-ZTE NKK 73-49 (16-10, 21-10, 22-18, 14-11)

Budapest, Jv: Gruber, Novák.

ZTE NKK: Kovács 5/3. Frindt 10/3, Horváth Fru. 5, Gorjanácz 9/3, Pap 17. Csere: Óházy 1, Molnár, Soós 2, Szórád, Ács. Edző: Czukor Bence.

Jól kezdte a találkozót a ZTE NKK, de az egyre pontosabban játszó házigazda átvette a kezdeményezést és a vezetést is. A második negyed elején még tartotta magát a vendégcsapat, ám a távolról is jól célzó fővárosiak egyre jobban elhúztak (37-20). A nagyszünet után is nehezen találta a ritmust a ZTE NKK. A 23. percben Balogh kosarával közelített a húsz ponthoz a csapatok közti különbség (41-22). A negyed közepén egy jó periódusnak köszönhetően faragott hátrányán a vendégcsapat, de tartotta előnyét a házigazda. Nem volt nehéz dolga, mert nem igazán működött a vendégek támadójátéka. A ZTE NKK a 7. a tabellán.

Czukor Bence: "Jól kezdtünk, a folytatásban nem tudtuk a helyzeteinket kosárra váltani. Minden negyedben volt egy fellángolásunk, azt viszont nem voltunk képesek hosszabb ideig fenntartani. Még ennél is keményebben kell dolgoznunk az idegenbeli sikerért."

UNI-Győr SZESE-Kanizsai Vadmacskák SE 96-75 (21-22, 21-15, 27-20, 27-18)

Győr, 30 néző. Jv.: Sebesi, Fülöp A.

Kanizsa: Zsámár P. 14/3, Lamm 5/3, Füredi 11/9, Jurkó 23/6, Bánhegyi D. 4. Csere: Horváth L. 10, Balogh V. 2, Benczik 2, Preisinger 2, Scheiber 2, Bánhegyi B. Edző: Zsámár Krisztián.

Próbált villámrajttal élni a kanizsai női kosárlabda-csapat, és ez nem is sikerült rosszul, hiszen koncentrált játékkal meg sem álltak 10- 3-as vezetésükig. A hazaiak ugyan a negyed végére beérték a dél-zalaiakat, de igazából csak a meccs 15. percétől fordult a kocka. Onnantól egyből még nem, de a nagyszünet után meg is lódultak a vendéglátók: mind jobban léptek el a KVSE-től, és végül igencsak magabiztosan győztek a találkozón. Ezzel meg is előzték a nagykanizsaiakat, akik így a 12. helyet foglalják el a tabellán.

Jó: Jurkó.