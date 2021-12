BAK-Nagykanizsai Futsal Club 3-8 (2-5)

Budaörs. Jv.: Sipos L.

Nagykanizsa FC: Szakmeiszter Á. - Kollár, Dömötörfy, Takács D., Millei, Csere: Józsa. Megbízott edző: Kollár Péter.

Gólszerzők: Sipaki (16.), Frankovszky (19.), Horváth D. (38.), illetve Millei (3., 10., 22., 32.), Józsa (7.), Takács D. (13., 20.), Kollár (30.).

Nagyon szűk kerettel kelt útra a kanizsai csapat, melyet eltiltások is komolyan sújtanak, ugyanakkor a fiatalok bizonyították, ha a játékra koncentrálnak, az eredmény sem marad el. Biztosan kezdték a találkozót a vendégek, s végig érett játékkal előnyüket folyamatosan tartották, illetve növelték. Ez a siker pedig most remek alaphangulatot ad annak, amit roppant módon várnak a kanizsaiak: december 20-án, hétfőn 20 órától a negyedik helyen álló NFC immár a Kanizsa Arénában fogadhatja a tabellán jelenleg pontosan előtte álló REAC legénységét. Érdekesség, hogy a kanizsaiak történetük első NB II.-es meccsét is éppen a rákospalotaiak ellen vívhatták még 2018. szeptember 3-án.

Kollár Péter megbízott edző elmondta: - Az eltiltások után most betegségek és egyéb okok miatt öt mezőnyjátékossal és egy kapussal tudtunk elutazni. Edzőnk, Szőke Ádám a lelátóról tudta támogatni együttesünket, és néhány tanáccsal el is látott minket az öltözőben. Ezeket betartva jól kezdtük a találkozót, és tizenhárom perc után már négygólos volt az előnyünk. Ekkor ellenfelünk rákapcsolt, szépíteni is tudott. Várjuk a soron következő hazai mérkőzésünket, izgalmas találkozóra van kilátás az új otthonunkban, mivel a REAC csapatát fogadjuk. Egy győzelemmel immár a dobogón találhatnánk magunkat. Várjuk a szurkolókat, hogy biztatásukkal segítsék csapatunkat.