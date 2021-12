– Viszonylag gyorsan, 21 évesen bedobtak a mély vízbe, egy megye kettes Zalaszentgrót–Police Ola meccsen voltam először partjelző – elevenítette fel a kezdeteket Berke Balázs, aki ma már a Magyar Labdarúgó Szövetség kilencfős hivatásos kerete mellett az országból hatodmagával a nemzetközi (FIFA) keretben is benne van.



Berke Balázs elmondta: édesapja is játékvezető volt, NB III.-as meccseket vezetett. Ő maga pedig futballozott, és ahogy fogalmazott: szeretett játszani – és dumálni is…



– Éreztem, hogy nagyon jó futballista nem leszek, de a labdarúgást szerettem, nem akartam kiszakadni ebből a miliőből, így lettem játékvezető – árulta el. – Az ember persze nem úgy indul el, hogy majd NB I.-es és FIFA-játékvezető lesz, ám menet közben ráéreztem az ízére. Átjöttem erre az oldalra, hiszen problémás – amolyan reklamálós – játékos voltam. Talán ezért is tudom jobban kezelni ezeket a helyzeteket.



– És milyen a pályán lenni manapság, amikor mondjuk közbeszól a VAR? – szakítottuk meg a közbevetéssel, ahogy idehaza, az ősszel bevezetett videós játékvezetői asszisztens is teszi ezt az NB I.-ben a játékkal...

– Ez valóban nagy változás a mi életünkben is, de szakmai segítségről van szó, ami nagy hasznunkra van. Korrigálhatók a hibák és sokkal igazságosabb eredmény születik, hiszen van, amikor a játékvezető is téved. A technikai segítség újdonság, nyilván szokni kell, de minél több tapasztalatot szerzünk, annál gördülékenyebb lesz.



– Gondolja, hogy tavaszra akár a többperces vizsgálódások is már a múlté lesznek?

– Biztos vagyok benne, hogy lerövidül majd ez az idő. Tudom, hogy a drukkerek összevetik a nemzetközi gyakorlattal a mostani őszt, de azért azoknak, akik „odakint” ülnek, már nagyobb tapasztalatuk van a kérdésben. Sok munka van bennük, de folyamatosan gyakorlunk mi is.



– Gondolom, sok volt kollé­ga is feltette már ezt a kérdést… Tartja velük a kapcsolatot?

– Természetesen igen. Követem a Zala megyei meccsek eredményeit, mindig beugrik egy-egy csapattal kapcsolatban valami élmény. És valóban van, hogy olykor felhívnak Zalából – hiszen már a fővárosban élek –, hogy mi a véleményem egy-egy szituációról. Szívesen segítek, akár fiatal kollégáknak is, és azt is el tudom nekik mondani, hogy hasonló helyzetben én mit tettem.



– Januárban ismét indul képzés Zalában. Kiknek érdemes elkezdeni a játékvezetést?

– Nagyon egyszerű: aki szereti a futballt. Ők mindenképpen vágjanak bele a játékvezetésbe, s ma akár már tizennégy évesen is megtehetik ezt. Nagyon sok szép élményt tud adni ez az oldal is, amiben lehetnek hullámvölgyek is, de sokkal több a pozitívum. A saját példámat tudom mondani: vezettem már bajnoki címről, vagy kiesésről döntő meccseken, illetve rangadókat is nagyon sok néző előtt. Kitartással, sok munkával és persze felelősséggel jár a feladat, és ne legyünk álszentek: bizonyos szint felett az anyagi sem utolsó szempont. Ám nem adják olcsón ezt sem. Készülni kell a meccsekre, nem is keveset, akkor is, ha az ember a megyeiben fúj. Hiszen a nevedet adod hozzá.