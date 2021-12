Múlt heti vereségével – és persze azzal, hogy a Paks győzött – a ZTE KK a sereghajtó pozíciójába csúszott vissza, ebből kiindulva a Szolnok számít a mérkőzés esélyesének. Az persze, hogy a pályán mi történik majd, kizárólag a két csapaton múlik.

Emir Mustapcic múlt szombaton meccselt először tétmérkőzésen a ZTE KK kispadján, de az Alba Fehérvár otthonában csak fellángolásai voltak az egerszegieknek. Azt is hozzá kell tenni, sérülése miatt akkor még hiányzott Derrick Wilson, az új magasember, Jonathan Holton pedig éppen csak megérkezett új együtteséhez. Wilson játékra kész, és Holton is már tapasztaltabb lehet új környezetével kapcsolatban, amit Mustapcic is megemlített a klub honlapján.

– Egy küzdelmes, hullámzó meccset játszottunk az Alba otthonában – nyilatkozta a bosnyák szakvezető. – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ám ezt követően nagyon visszaesett a csapat játéka. Tizennégy eladott labdánk volt a mérkőzésen, az Alba pedig túl jó csapat ahhoz, hogy ezt ne használja ki. Sokat dolgoztunk ezen a héten, bízom benne, hogy ebből minél több dolgot tud majd megvalósítani a csapat. A mérkőzésen magas hőfokon kell játszanunk, hogy legyen esélyünk a győzelemre. Teljes kerettel fogunk kiállni, ami, ha jól tudom, hosszú időn keresztül nem így volt. Derrick Wilson is játékra kész, Jonathan Holton pedig bemutatkozhat hazai közönség előtt is. Bízom benne, hogy velük a támadójátékunk is javulni fog az előző mérkőzésünkhöz képest.

Wilson jó régen, a DEAC elleni idegenbeli találkozón játszott utoljára, akkor is csak hat percet, hiszen azon a mérkőzésen szenvedett combizomsérülést. Mindenesetre vele kiegészülve sem lesz könnyű dolga a zalaiaknak, hiszen a Szolnok eddig csak kétszer kapott ki az eddig lejátszott 11 mérkőzésén, ugyanakkor a ZTE KK eddig csak kétszer nyert.

Az egerszegiek viszont most bíznak abban, hátha éppen most érkezik el a bravúr pillanata. Az pedig rajtuk és a szurkolókon is múlik majd, hogy mennyire élvezik a hazai pálya minden előnyét…

A 12. forduló további találkozói. Szombat: Kaposvár–Sopron 18.00, Pécsi VSK–Szeged 18.00, Körmend–Kecskemét 18.00, OSE Lions – Alba Fehérvár 18.30, Nyíregyháza–Paks 19.00. Vasárnap: DEAC-Tungsram–Falco KC 18.00.