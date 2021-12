Az egerszegiek valamennyi kategóriában, egyéniben és csapatban is szereztek érmet (összesen tizenhat medált), és öt országos csúcs is fűződik a nevükhöz – négy korábbi rekordot megjavítottak, egyet pedig beállítottak. A ZTE SKK hét arany-, hat ezüst- és három bronzérme mellett megyénkből a BEFAG Keszthelyi LK, a PLE Zalaegerszeg és a Göcsej SE lövői is dobogóra állhattak.



Eredmények. Légpuska. 10 m (20 lövés) ifjúsági leány: 1. Szabó Zsófia (ZTE SKK) - országos csúccsal. Csapat: 2. ZTE SKK (Szabó Zsófia, Gombócz Tímea, Havasi Liliána). 10 m (20 lövés) ifjúsági fiúk: 1. Süle Nimród (ZTE SKK), 2. Varga Barnabás (ZTE SKK), 5. Tavasz Norbert Tamás (PLE Zalaegerszeg), 6. Varga Levente (PLE Zalaegerszeg). Csapat: 1. ZTE SKK (Süle Nimród, Varga Barnabás, Csiszár Ábel) – országos csúccsal. 10 m (20 lövés) junior leány: 1. Szabó Zsófia (ZTE SKK) – országos csúccsal. Csapat: 2. ZTE SKK (Szabó Zsófia, Remi Jázmin, Gombócz Tímea). 10 m (20 lövés) junior fiúk: 1. Szabó Marcell – országos csúccsal, 2. Süle Nimród. Csapat: 1. ZTE SKK (Varga Barnabás, Szabó Marcell, Csiszár Ábel) – országos csúccsal. 10 m (20 lövés) női felnőtt: 3. Horváth Orsolya (ZTE SKK). Csapat: 1. ZTE SKK (Horváth Orsolya, Remi Jázmin, Havasiné Beke Zsuzsanna). 10 m (20 lövés) férfi felnőtt: 3. Csókási Tibor (ZTE SKK). Csapat: 2. ZTE SKK (Csókási Tibor, Szabó Marcell, Havasi Ferenc).



Légpisztoly. 10 m (20 lövés) ifjúsági lány: 3. Kálóczi Regina (BEFAG Keszthelyi LK). Csapat: 3. BEFAG Keszthely (Lenner Vanda Benedek Ágnes Kálóczi Regina). 10 m (20 lövés) női felnőtt: 2. Tóth Enikő (ZTE SKK), 3. Völgyesi Gabriella (PLE Zalaegerszeg). Csapat: 3. ZTE SKK (Tóth Enikő, Remi Jázmin, Kónyáné Jendrics Anikó). 10 m (20 lövés) férfi felnőtt: 7. Góra Balázs (PLE Zalaegerszeg). 10 m (20 lövés) férfi 60+: 9. Gerencsér Miklós (Göcsej SE). Csapat: 4. PLE Zalaegerszeg (Völgyesi Gábor, Ruzsin Pál György, Nagy István).