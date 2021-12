Budapest Honvéd - ZTE FC 2-2 (2-0)

Budapest Bozsik-stadion, 2082 néző. Jv.: Erdős (Király, Márkus).

Bp. Honvéd: Szappanos - Lovric, Baráth, Klementz, Tamás K. - Nono, Hidi, Nagy D. (Balogh N., 69.) - Lukic, Zsótér (Májer, 86.), Nagy G. (Banó-Szabó 81.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Serafimov, Bedi - Halilovic (Tajti, 46.), Sankovic - Koszta, Spoljaric (Gergényi, 71.), Skribek (Meshack, 46.) - Zimonyi (Németh D., 81.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Lukic (5.), Zsótér (45.), illetve Koszta (63.), Lesjak (73.).

Sárga lap: Zsótér (76.), Lovric (79.), illetve Halilovic (39.), Kálnoki-Kis (70.), Bedi (88.),

Semmi nem indokolta a ZTE FC esetében, hogy változtassanak a múlt heti, DVSC ellen győztes kezdőcsapaton, annyi változás mégis történt, hogy Waltner Róbert vezetőedző két mérkőzés után visszatérhetett a kispadra. A koronavírus-fertőzésen átesett szakember viszont gyorsan szembesültetett vele, hogy a Honvéd nem nagyon fog hagyni semmi kihagyást... Az 5. percben Nono támadta meg Halilovic-ot, akitől labdát lopott, majd Lukic-hoz játszott, a szerb játékos pedig 20 méterről, kissé jobbról gyönyörűen tekert a hosszú sarokba, 1-0. Az biztos, hogy a zalaiak nem ilyen kezdést képzeltek el, ellenben a házigazdával, amely éppen erre vágyott. Gyorsan jöhetett volna a válasz, hiszen a 8. percben Spoljaric egy csel után lőtt, de labdája centikkel elsuhant a jobb sarok mellett.

A Honvéd együttese az elejétől próbált letámadni és ez érezhetően zavart okozott az egerszegieknél. Veszélyesebben futballozott a házigazda, igyekezett lecsapni minden megingásra, mint a 19. percben, amikor Zsótér 14 méterről lőtt, és Demjénnek kellett nagyot védenie. Az biztos, hogy minden a Honvéd elképzelése szerint alakult az első húsz percben. A ZTE-nek igyekeznie kellett, hiszen azonos pontszámmal állt a forduló előtt, mint a Honvéd, a versenyfutás pedig éles. Idővel alábbhagyott a Honvéd lendülete, és hogy ne üljön le a mérkőzés, a 32. percben Zsótér lőtt távolról, a labda pedig kívülről "csípte" a bal kapufát.

Az egerszegi játékosok többször is bizonytalankodtak, miközben próbált építkezni is Waltner Róbert együttese, bátran támadott, de nem sok sikerrel. Egészen a 41. percig előbb Koszta 6 méteres lövését védte Szappanos, az ismétlésnél Zimonyi remek csel után az ötös vonaláról a hazai kapuba lőtte a labdát. Ez nagy egyenlítési lehetőség volt, nem sok hiányzott a gólhoz, az pedig pár perccel később derült ki, hogy mennyire fontos lett volna. A 45. percben Kálnoki-Kis röviden tolta meg a labdát, Demjénhez nem ért el, Nagy visszapasszolt, Zsótér pedig balról, éles szögből 10 méterről a rövid sarokba lőtt, 2-0.

Ez így biztos hazai sikernek tűnt, de jött a második félidő, a ZTE pedig frissített. Tajti és Meshack érkezett a pályára, aktívabb lett a zalaiak játéka, nem is veszélytelenül. Jöttek is a zalai próbálkozások, de a kaput nem sikerült eltalálni. Az egerszegiek érezhetően próbáltak feltenni mindent a szépítésért, akadtak is ígéretes lehetőségek, ám a pontosság hiányzott. És jött is a gól! A 63. percben Lesjak jobb oldali beadását Koszta remekül vette át, egy csellel Baráth mellet is elment és 13 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba, 2-1. Az biztos, hogy a ZTE "őszinte" futballja jót tett a mérkőzésnek, és a zalai reményeknek is, azonban Zsótér lövőkedve nem lankadt, így Demjénnek kellett nagyot védenie. Mindkét csapat játékában benne volt a gól, ez adta a mérkőzés izgalmát. És mi az, hogy! A 73. percben a két perccel korábban beállt Gergényi bal oldali beadása Lesjakot találta meg, aki az ötösön belülre érkezve négy méterről kapásból lőtt a kapuba, 2-2. Jó kis meccs lett ebből az összecsapásból, a ZTE immár a vezetésért támadhatott, ahogy a Honvéd is.

Maradt a 2-2. Az első félidő egyértelműen a Honvédé volt, a második viszont a ZTE csapatáé, méghozzá két góllal. Ez alapján igazságos döntetlen született, de szó sem volt unalmas remiről. A ZTE FC nagyon értékes pontot szerzett, és ezeket nagyon meg kell becsülni.