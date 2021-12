Tehát az idei volt a 25. Karácsony Kupa, azonban huszonhat éve indult a sorozat, amely összeforrt Galántai Tibor főszervező nevével, hiszen a kezdetektől az ismert sportember szervezte, a viadalt. Sok korábbi ismert, válogatott labdarúgó is megfordult negyed évszázad alatt a Balaton-parti tornán, de Galántai Tibor azt sem titkolta: egyre nehezebb volt összehozni a mezőnyt.

Azonban mindig sikerült neki, ahogy az idén is, bár több nehézséggel is meg kellett küzdeniük. A 40+ kategóriában a Jegesek névre hallgató fővárosi együttes győzött az Oroszlány előtt, harmadik lett a Hévíz II., negyedik a Balatonkeresztúr. Az 50+ és a 60+ kategóriában a csapatok között végül nem hirdettek sorrendet, de játszott mindenki mindenkivel, és a Keszthely csapatai szerepeltek a legjobban. A tornát sportbál követte.

- Huszonötödik alkalommal hoztam össze a tornát, és azt kell mondanom, hogy most volt a legnehezebb - jelezte a főszervező Galántai Tibor. - Nemcsak a pandémia, hanem más okoknál fogva is jelentős akadályokba ütköztünk. Ami feltűnő volt, hogy a korábbiakhoz képest nagyon kis létszámú együttesek érkeztek, és akadt olyan gárda is, ahol éppen egy kezdőcsapatra valóan voltak. Köszönöm mindenkinek a negyedszázadot, és külön is az oroszlányiaknak a rendkívül sportszerű hozzáállását. Rajtam kívül Kiss János és Hajba Géza mondhatja el magáról, hogy egyszer sem hiányzott a rendezvényről a 26 esztendő alatt.