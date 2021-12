Alba Fehérvár KC - Zalakerámia-ZTE KK 103-93 (29-24, 29-14, 16-28, 29-27)

Székesfehérvár, 1300 néző. Jv.: Papp P. Söjtöry, Jakab.

Alba: Stark 8, Omenaka 2, Laksa 22/12, Vojvoda 23/12, Smith 7/3. Csere: Takács Milán, Fakuade 13, Szabó 11/3, Lukács 3/3, Pongó Martin 14/6. Vezetőedző: Matthias Zollner.

ZTE: Parks 33/9, Barnett 12, Németh 7/3, Polster 9/9, Horti 4. Csere: Révész, Holton 12, Guyton 12/6, Csuti, Bonifert 4. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Forrás: Bálizs Zsuzsa

Kiválóan kezdett a ZTE, a legjobban pedig Polster kapta el a fonalat, aki szórta a hárompontosokat (3. p.: 2-12). A rajt a "túl szép, hogy igaz legyen" kategóriába tartozott, és a korai nagy előny hazai időkérés után gyorsan olvadásnak is indult (7. p.: 16-17). Fehérvári oldalon pályára lépett és kosarakkal jelentkezett a tavaly még egerszegi Szabó Zsolt, zalai részről pedig szintén pontokkal mutatkozott be a héten igazolt Holton. De a két csapat között - ha úgy tetszik - ez volt az egyetlen döntetlen, az irányítás egyre inkább a házigazda kezébe csúszott.

A tendencia pedig folytatódott a második játékrészben is. A különbség egy darabig ugyan nem nőtt tragikus mértékben, de a játékot már ekkor is uralta az Alba, mely a negyed második felére döntő fölényt harcolt ki. A ZTE-nek időnként még az is gondot okozott, hogy alapvonali bedobás után felhozza a labdát, távoli próbálkozásai már nem ültek, játéka pedig nagyjából abban merült ki, hogy valakit a félkörön kívül tisztán maradt és ő - inkánn kevesebb, mint több sikerrel - elvállalta a dobást (18. p.: 56-35). Zalai részről legfeljebb Parks egy-egy betörésének lehetett örülni, a Zete nem volt meccsben. Az Alba viszont időnként szerencsére túljátszotta szerepét, így a félidei különbség szinte belül volt a viselhető határon (58-38).

Forrás: Bálizs Zsuzsa

Laksa triplával nyitott fordulás után, hosszú és nem túl kellemes második félidőt vetítve előre a Zetének. A vendégek azonban Parks és Holton vezetésével úgy mozogtak a pályán, mintha akarnának még valamit ettől az estétől (24. p.: 64-48). Az Alba időt is kért, de ettől függetlenül úgy tűnt, belealudt a nagy előnybe, miközben a ZTE lelkesedésére nem lehetett panasz: a vendégek sok mozgással védekeztek és ügyes landaszerzésekkel vetették észre magukat (29. p.: 74-61).

Forrás: Bálizs Zsuzsa

A fehérváriak megmutatták, hogy náluk sem lehetett véletlen a légióscsere (Smith volt az új arc) és az edzőváltás, a ZTE pedig Parks utolsó másodperces triplájával a harmadik negyed végén visszatért a meccsbe (74-66). A záró tíz perc elején Guyton középtávolit dobott, majd Bonifert Vojvodától lopott labdát és szerzett pontokat (74-70).

Ez már valóban lőtávol volt, jött azonban az újabb fordulat. Az Alba szekerét Vojvoda és Laksa triplái húzták ki a kátyúból, a ZTE viszont visszatért korábbi önmagához és már a labdafelhozatal közben képes volt eladni a labdát (35. p.: 89-74). Aztán Vojvoda 4. faultja után a padra került, Parks viszont maradt, és tovább termelte a pontokat (38. p.: 92-85). Ennél közelebb azonban már nem sikerült férkőzni a háziazdához, melynek edzője igazolta a régi mondást: új seprű jól seper. A ZTE KK szempontjából pedig mindenképp jó hír, hogy szünet után lábra kapott és elkerülte a félidőben fenyegető megaláztatást. Illetve hogy kiderült: Holton minden bizonnyal jobb játékos, mint Harris volt.