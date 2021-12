- Zalaegerszegen első ízben rendeztünk cyclo-cross versenyt, amely a kerékpársport téli szakága. Tavaly is szerettük volna ezt a viadalt lebonyolítani, de akkor a járványügyi előírások miatt erre nem volt lehetőségünk - tájékoztatott Szabó Zoltán versenyigazgató. - Ahogy az előző versenyeinken, úgy most is mindent megtettünk, hogy a résztvevőknek nagyon jó pályát hozzunk létre. Ez sikerült, hiszen a cyclo-crossra jellemző elemek - a palánk, a lépcsőn felfutás, a homokdomb a pályán - megjelentek, és ehhez társult még az extrém időjárás, hiszen a pár nappal korábban leesett hó elkezdett felolvadni... A versenyzői visszajelzések alapján a sorozatban az eddigi legnehezebb pálya volt a zalaegerszegi.

Összesen 165 kerékpáros küzdött meg a technikás pályával és az erős széllel. A szervezők a környezettudatosság jegyében rendezték a versenyt, így például a kerékpárok mosásához környezetbarát tisztítószert használtak. Emellett a szervezők vállalták: ahány kerékpáros nevez a versenyre, annyi fát ültetnek majd el, csatlakozva az önkormányzat ökoprogramjához. A délelőtti program az U9-es futammal kezdődött. A minipályán a legjobb zalai, Szabó Barna (Greenzone ZKSE) a harmadik helyen végzett. Az U11- és U13-as kategóriában is született hazai dobogós eredmény. Az U11-es lányoknál Péterffy Róza Luca (Greenzone ZKSE) lett bronzérmes, csakúgy, mint csapattársa, Jándli Kíra Korina az U13-as versenyben. A fiúknál U11-ben Horváth Ármin (Greenzone ZKSE) ötödik, U13-ban Bruchner Máté (Greenzone ZKSE) negyedik lett. Nagykanizsáról is volt ebben a korosztályban versenyző: Bókán Simon a 14., Bókán Samu a 15. helyen végzett (mindketten Kanizsa Kerékpáros Egyesület).

Az U15-ös korosztályban Szücs Borbála végzett az élen, míg a második Kálmán Luca lett. Az U17-es futamban Bruchner Regina állhatott fel a dobogó legfelső fokára, csapattársait, Szabó Lénát és Szücs Júliát megelőzve. U17- ben a legjobb egerszegi versenyző Kálmán Bálint lett, a negyedik helyen befutva. U19- es fiúknál Endrédi Máté ért el ötödik helyezést (a felsoroltak valamennyien a Greenzone ZKSE sportolói). Az elit futamom a nőknél Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) haladt át elsőként a célvonalon, a csepregi Horváth Adél előtt. A férfiak elit versenyét, amely már hat kört jelentett, a korábbi ZKSE-versenyző Sylvester Balázs (Cube-Csömör) nyerte, Ferenczi Balázs (Merida Maraton Team-CST) és Darányi Bence (Buruczki Training System) előtt. A ZKSE versenyzője, Béres Bence hatodik lett.

A master kategóriákban a zalaiak közül Horváth Szabolcs (Greenzone ZKSE) másodikként ért célba a master 2.-ben. Ugyanitt Czenki Attila 4., Dervalics Gábor 6., Káldi Tamás 12. helyen végzett.

A hobbi kategóriában a férfiaknál Filó András (Mesterbike 575 Team) nyert a kanizsai Bacsi Csongor és az egerszegi Vámosi László előtt. Ugyanitt Horváth Milán 5., Salamon Barnabás 6., Nemes Krisztián 9., Veszprémi Péter 11. lett. A hölgyeknél Lőrincz Brigitta (Greenzone ZKSE) győzött csapattársai, Horváthné Farkas Nóra és Péterffy Renáta előtt. A negyedik helyen Radulyné Deé Nikoletta végzett.