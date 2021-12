Zalakerámia-ZTE KK – Szolnoki Olajbányász 77-78 (24-25, 18-14, 15-23, 20-16 )

Zalaegerszeg, 700 néző. Jv.: Győrffy, Nagy V., Major.

ZTE KK: Parks 13/3, Polster 2, Guyton 14/6, Barnett 15/6, Holton 9. Csere: Németh Á., Wilson 15/6, Csuti, Horti 9, Bonifert 1. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Szolnok: Solano 20/12, Cakarun 17, Pallai 2, Cummings 7, Subotic 22/12. Csere: Pongó M. 10/6, Zsíros, Gilszki, Kovács P. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Horti (37.), illetve Solano (38.).

A zalaiak számára tehát az utolsó hazai találkozó következett, de nem az év utolsó meccse. Ebben a naptári évben a szombatin kívül még három találkozó vár Emir Mutapcic együttesére, hiszen utazik Sopronba, Körmendre és Kaposvárra. Apropó, Emir Mutapcic. A bosnyák szakvezető ez alkalommal mutatkozott be hazai környezetben is a ZTE KK kispadján és az új légiós, Jonathan Holton is. A sereghajtó fogadta a második helyezettet és ez a tény sok mindent elárult az esélyekről.

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Hazai oldalon a csapatkapitány Révész Ádám betegség miatt nem volt ott a keretben, a másik oldalon Gasper Potocnik gyakorlatilag mindenkire számíthatott. Nem kezdett rosszul a ZTE KK, de aztán egyre keményebb játékra váltott a Szolnok és öt perc után már 17-8-ra vezetett. Ekkor kért először időt Emir Mutapcic, próbált frissíteni, de a Szolnok úgy tűnt, biztosra akar menni. A vendégek ugyanis nem titkolták, hiába a zalaiak gyenge mutatója, ők most is veszélyes ellenfélnek tartják. A Szolnok keményen letámadott, de szívós munkával és a sérülése után visszatért Wilson szinte sorozatban elért hét pontjával 20-22-re visszazárkózott. Aztán Holton első hazai kosara már ZTE-vezetést mutatott (29-27), de aztán a határozottan kosárlabdázó Subotic visszavette csapata számára a vezetést (30-31). Innentől tulajdonképpen nem lehetett észrevenni, hogy melyik csapat a sereghajtó és melyik a második. A ZTE KK régen látott szervezetten és taktikusan kosarazott, a védekezése is működött (39-33). Wilson után Barnett kapta el a fonalat, ez is kellett a félidei vezetéshez (42-39).

A második félidő elején Solano „lőtte be” magának a gyűrűt, de maradt a hazai előny, ha szűk is. Aztán Parks újabb közelijével hét pont lett a különbség (50-43), de Solano nem hagyta csapatát jobban leszakadni. Jött a lelátóról a segítség, a ZTE KK pedig harcolt, de a Szolnok volt az ellenfél… A Tisza-partiak minden kihagyást büntettek és érezték, hogy itt még bajba is kerülhetnek (55-53). Emir Mutapcic-nak időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat, de ekkor a Szolnok olyan védekezést mutatott be, ami ellen nem volt ellenszer. Jött az egyenlítés és az újabb Solano-dupla és tripla (57-62). Veszve persze semmi nem volt az utolsó negyedre fordulva és Guyton meg is mutatta mit kell tenni. Újra egy pont lett a különbség (61-62), sőt Wilson hármasával a ZTE vezetett (64-62). Barnett következett (68-62), de az addig látottak alapján még hiba lett volna ünnepelni. Kőkemény utolsó öt perc várt mindkét csapatra, Horti kipontozódott, így egy magas ember esett ki a házigazdánál. Egyértelmű volt: bármi is lesz a meccs végeredménye, ezen a találkozón nem lehet majd elmarasztalni a ZTE KK csapatát, hiszen egy feltámadással ért fel a mutatott játéka. Másfél perccel a zárás előtt 4 pont volt a hazai előny (73-69), majd Parks bedobta a hármast is. De nem volt vége! 17 másodperccel a vége előtt 76-75-nél a ZTE indíthatott támadást és drámai lett a vége. Guyton egyik büntetője kimaradt, a visszatámadásból pedig Subotic bedobta azt a triplát, amivel a Szolnok egy ponttal megnyerte a találkozót.