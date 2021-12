Az év végi találkozóknak mindig van egyfajta ünnepi hangulata, és karácsony közeledtével ez most is így van. Vasárnap este viszont sem a ZTE FC, sem pedig a vendég Újpest nem gálahangulatra készül, hanem kőkemény csatára…

A feszültség akkor is jelen van, ha most már valóban csak napok választanak el bennünket az év leginkább várt ünnepétől. Az NB I. csapatai között – főleg a mezőny második felére igaz ez – nincs nagy különbség, így a pontoknak óriási jelentőségük van. A megállapításban nincs semmi újdonság, a ZTE FC a forduló előtt a hetedik az eddig szerzett 20 pontjával, míg az Újpest a 10. helyet birtokolja (17).

A fővárosiak a legutóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, a ZTE FC pedig négy meccs óta veretlen (három döntetlen és egy győzelem a mérleg), ezek után pedig melyikük ne gondolhatná úgy, hogy jó okuk van a bizakodásra az évzáró találkozóval kapcsolatban…

– Úgy szeretnénk búcsúzni az évtől, hogy legyőztük az Újpestet – ez Waltner Róbertnek, a ZTE FC vezetőedzőjének az óhaja, amire minden alapja megvan. – Ami nem lesz egyszerű, és nem csak én, de több kollégám is megfogalmazta akkor is, amikor még nagyon hátul voltak, hogy a lila-fehéreké sokkal jobb csapat, mint amit a szereplése mutat. Most pedig ezt bizonyította is, hiszen elindult a szekere. Maximálisan felkészülünk az ellenfélből, és ebből úgy szeretnénk profitálni, hogy mi kerüljünk ki győztesen a vasárnapi összecsapásból. Bízunk szurkolóink biztatásában is. Mindez legutóbb a Honvéd otthonában is nagyon jól jött, hiszen kétgólos hátrány után egyenlítettünk, de a győzelem is majdnem összejött. Szerintem nincs miért szégyenkeznünk az eredmény miatt.

Waltner Róbert arra a kérdésünkre, hogy kikre számíthat, elmondta: Babati Benjamin betegség miatt nem játszik, a korábbi hiányzók pedig már a csapattal edzenek, de még nincsenek százszázalékos állapotban.

Az Újpest tehát kezd feltámadni, és volt egerszegi labdarúgóknak is van ebben szerepe. Nikola Mitrovic továbbra is a lilák egyik legfontosabb játékosa, akinek a passzhatékonysága az egyik legjobb. Rá nagyon kell majd figyelni, no meg – ha játszik – Stieber Zoltánra is, hiszen ő is az a játékos, aki bármikor tud kulcspasszt adni, vagy villanni. Yohan Croizet nem játszott ugyan zalai színekben, ám szintén kulcsfeladat lesz az ő semlegesítése.

A vasárnapi találkozó 18.45-kor kezdődik, ez lesz a 17. forduló és egyben az év utolsó NB I.-es meccse is.

A 17. forduló programja. Szombat: Ferencváros–Bp. Honvéd 14.45, MTK–Paks 17.00, Fehérvár FC–Mezőkövesd 19.30. Vasárnap: Kisvárda–Puskás FC 16.30, ZTE FC–Újpest 18.45. KA