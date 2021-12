A téli szünet persze most már nem ugyanaz, mint volt öt-hat éve, vagy még régebben, hiszen két hét pihenő, majd rövid, négyhetes felkészülés után folytatódik a pontvadászat. A ZTE FC helyezése és megszerzett 23 pontja viszont abszolút biztató a folytatást illetően. Ám előbb nézzük, miként látták a szakvezetők a vasárnap esti találkozót.



– Készültünk erre a mérkőzésre, ahogy mindegyikre, és nagyon szerettük volna egy győzelemmel zárni az évet – említette Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője. – Ez motivált bennünket, illetve az is, hogy tudtuk: a győzelemmel az ötödik helyen fordulhatunk a folytatásra. Fordulatos mérkőzést játszottunk, hiszen az Újpestnek és nekünk is voltak helyzeteink. Köszönöm a szurkolóknak a biztatást, mert nagyon sokat segítettek. Lélektanilag is fontos volt a győzelem. Az utolsó tíz mérkőzés eredményét figyelembe véve csak az FTC és a Fehérvár szerzett nálunk több pontot.

Michael Oenning, az Újpest mestere elmondta: ők is nagyon szerették volna hazavinni a három pontot. Amire szerinte meg is volt az esély.



– Az első félidő során nagyon jól játszottunk, de megismétlődött, ami az egész szezon során, hogy számtalan gólhelyzetet dolgozunk ki, de a játékosok nem tudják ezeket értékesíteni – így az Újpest szakvezetője. – A második félidőt is jól kezdtük, aztán egyetlen hiba borította a számításokat. Az első gól az egész mérkőzés képét megváltoztatta, arra kényszerített bennünket, hogy többet erőltessük a támadójátékot, kockázatot vállaljunk, a vége pedig ennek az lett, hogy bekaptuk a második gólt is. Ezzel az ellenfelünk még magabiztosabb lett, és ekkor már nyerő pozícióban érezhette magát.



A találkozón – de már az ősz utolsó mérkőzésein is – Tajti Mátyás remekül szervezte a ZTE FC játékát. Vasárnap az ő sarkazása után indult az akció, ami után Meshack belőtte azt a bizonyos második gólt. De mit gondol Tajti Mátyás, szerinte milyen volt ez a meccs belülről?



– Én jól éreztem magam, de csapatszinten is ezt éreztem – kezdte Tajti Mátyás, aki a szezon elején jóval kevesebbet játszott, amit szintén megemlítettünk neki. – Birtokoltuk a labdát, ami szerencsére eredménnyel is párosult. A szezon első felében nem kaptam elég lehetőséget, de sérült is voltam. Tíz-tizenöt perc alatt nehéz maradandót alkotni. Sokat dolgoztam azért, hogy visszakerüljek a csapatba, és így az ősz végén megkaptam a lehetőséget is.



Tajti Mátyással arról is beszéltünk, hogy mit jelent a ZTE-nek ez az ötödik helyezés. Ez a pozíció jó alap lehet a folytatáshoz, hiszen most már nem csak hátrafelé kell nézegetniük.



– Úgy látom, hogy egy vagy két, esetleg három csapat kivételéve ebben a mezőnyben szinte mindenkinek hátrafelé is kell nézegetnie… – állapította meg a középpályás. – Az ötödik helyezésünk persze nagyon jó, adhat egy lökést is nekünk, máshogy néznek ránk az ellenfelek, nem úgy, mint egy kiesőjelöltre… Önbizalmat is adhat, és végre van egy nyugodt karácsonyunk.



A ZTE FC január 3-án kezdi majd meg a felkészülést a hazai labdarúgó-élvonal tavaszi folytatására.