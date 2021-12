Ha van sajnálni való végkifejlet, akkor a szombati, Szolnok elleni hazai vereségé (77-78) mindenképpen az. Az egerszegiek sereghajtóként várták a második helyezett és tavaly döntős Tisza-partiakat, akiknek a játékereje a bajnok és éllovas Falcóéval vethető össze. Míg az egerszegieknél az új edző érkezését egy hete fehérvári vereség követte, nem sok pozitív elmozdulással.



Aztán a ZTE mégis majdnem megverte a Szolnokot.



Ahogy Emir Mustapcic, a zalaiak nemrég érkezett vezetőedzője elmondta: a mérkőzés nagyon sok mindent adott neki és talán a csapatnak is. Főleg önbizalmat.



– Nagyon sok energiát tettünk ebbe a mérkőzésbe, azt gondolom, megérdemeltük volna, hogy nyerjünk – mondta Emir Mustapcic. – Nem volt könnyű játszani a szolnokiak ellen, hiszen egy nagyon szervezett csapat. Volt két kétes szituáció is, amit majd meg kell nézni, ezek öt pontot jelentettek a vendégeknek. A végén egylabdás szituáció alakult ki, amit a vendégek palánkos hármassal használtak ki.



Egypontos zalai vezetésnél, a kék-fehérek utolsó támadása végén Carlton Guyton kettőből csak egy büntetőt dobott be. Az ellentámadásra tíz másodperce maradt a Szolnoknak, mely a mezőny legjobbjává előlépett Bojan Subotic révén szerezte azt a bizonyos triplát. Ez ilyenkor már „lutri”, de a Szolnoknak bejött…



A Zalakerámia-ZTE KK-t pedig csak sajnálni lehet. Annyi balsikerű őszi mérkőzés után azt lehetett várni, hogy a sors egyszer visszaad valamit nekik, de ezek szerint még nem most… A Falco KC is csak hosszabbításban, egy ponttal tudott nyerni Egerszegen, a további, egy-két pontos vereségekről már nem is beszélve.



Most jól és összeszedetten játszottak a kék-fehérek, miközben persze akadtak hibák is, de nem akárki volt az ellenfél. A Szolnok rendelkezik olyan minőségű kerettel, amelynek játékosai ki tudják kényszeríteni a hibákat az ellenféltől, ahogy olykor történt ez szombaton is. Ezek persze belefértek, hiszen még egyszer hangsúlyozzuk, egy élcsapat és egy jobb kerettel rendelkező ellenfél volt az aznapi rivális.



Az pedig, hogy mit lehetett volna másként csinálni, vagy éppen a játékvezetők esetleg bármikor is „benéztek-e” valamit, most már történelem. Közhely, hogy előre kell nézni, de igaz, hiszen mi mást lehetne csinálni. Ebben az évben még vár három fontos találkozó az egerszegiekre, azokra a meccsekre kell összpontosítani. És legyen igaza Emir Mustapcic­nak abban, hogy sokat adott nekik ez a találkozó.



Aztán végre a sors is adhatna már valamit…