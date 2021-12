Fontos meccs elé nézett mindkét zalai együttes, de persze az egerszegiek annyiban jobb helyzetben voltak, hogy számíthattak az első csapat keretéből is játékosokra. Nos, Nimaga és Németh D. például játszott a DVSC ellen is, Babati, Gergényi, Majnovics és Huszti pedig kispadosok voltak előző nap. A ZTE gyorsan megszerezte a vezetést, de aztán a kanizsaiak percei következtek. Két gyors kontrából Kovács Gy. és Lőrincz két szép találatával fordított a vendégcsapat. Igencsak mozgalmasra sikeredett a játékrész, hiszen következett egy tizenegyes, amit Ekker harcolt ki és értékesített is (1-3), hogy aztán a másik oldalon Németh D. is 11-esből legyen eredményes. A ZTE próbálkozott, a kanizsaiak viszont remekül kontráztak, és Kovács Gy. ismét kétgólosra növelte csapata előnyét (2-4). A félidő végén Sebestyén kapott piros lapot, mert fellökte ellenfelét. A második félidőben a tíz emberrel játszó egerszegiek visszahúzódtak, a Nagykanizsa FC pedig igazából nem sokat kockáztatott. Az elsőhöz képest ez a játékrész már jóval eseménytelenebb volt, a ZTE II. nem tudta feltörni a dél-zalaiak védelmét.