Safet Jahic: – Nyáron szerződést kötöttem egy osztrák klubbal, de megsérültem. A Csácsbozsok-Nemesapáti vezetői közben felkértek, hogy az U19-es csapat mellett segítenünk kell a klubot, hogy gyakorlatilag ugyanezzel a csapattal a megyeiben szereplő felnőtt bajnokságban is játsszunk. Ezt elfogadtam, de nem tudtam, mennyire lesz ez nehéz, hogy szombaton az U19-es játékosokkal játszunk, hogy aztán vasárnap is pályára lépjünk velük. Büszke vagyok a fiatal játékosaimra. Akik ezt élvezték, de persze nehéz volt minden egyes vereség után motiválni őket. Viszont az mondtam, hogy nem kell szomorúnak lenniük, hanem legyenek büszkék, a játéklehetőségre. Fiatal játékosaim, akik kilencven százalékban az első csapatban is szerepeltek, még csak 16–20 évesek, de a legidősebb futballista is csak 23 esztendős. Tudják, hogy még sokat kell edzeni, mert csak így tudnak fejlődni, hiszen edzés nélkül az ember nem lehet sikeres a futballban! Még egyszer mondom, én élvezem ezt, de egyelőre nem tartom magam csak edzőnek, ugyanis még mindig nagyon jól érzem magam kapuban. Viszont az is biztos, hogy januárban leteszem a B licences edzői vizsgát. A Csácsbozsok-Nemesapáti nagy fejlődést mutat, sok pozitív dolgot tapasztalok, hiszen játékosaim meghallgattak és megértették a hibákat. A télen megpróbálunk két-három játékost hozni, nyáron pedig mindenképp dolgozunk tovább velük az új csapatban, ahol hat-nyolc új futballistánál nem lesz több. Az is szerencsés, hogy nincs kiesés, és a nyáron új csapatot lehet építeni. Nekem is ez a célom, persze, ha velem képzelik ezt el. Természetesen edzek, mert el kell döntenem, hol fogok tovább játszani, hiszen szabad játékos vagyok. Van néhány ajánlatom, de meglátom, mi lesz a legkonkrétabb. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!