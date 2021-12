Frissen Zalából 23 perce

A kaposvári viadalról számos éremmel térhettek haza a Zalaco-ZÚK úszói

Cikluszáró úszóversennyel fejezték be az idei évet Kaposváron, ahol a Zalaco-ZÚK úszói is részt vettek, ám a korábban megszokottól eltérően kisebb létszámú csapattal. Így is sikeres viadalon jutottak túl a megyeszékhelyiek.

A Zalaco-ZÚK úszóinak csoportképe a kaposvári Csik Ferenc uszodában Fotó: ZÚK

A dél-dunántúli régió viadalán a 100 m-es gyorsúszással kezdődött a verseny, amely során Gergye Ákos ugrott először medencébe, s egy 5. helyezéssel (56,65) bemelegített a fő versenyszámához, és a 100 m-es hátúszásban hozta a tőle megszokott dobogót, ezúttal a 2. helyen sikerült célba érnie (1:00,11). Az egerszegiek közül a 100 m-es gyorsúszásban szinte mindenki elindult, ám dobogóra csak Nett Viviennek (2006) sikerült felérnie, sőt nem is engedte át a legmagasabb fokát másnak, aranyérmes ideje pedig 1:00,46 perc. A 2008-ban született lányok közül Nagy Napsugár (1:04,38) az 5., Paksa Borbála (1:05,01) a 6., Aouich Meryem (1:10,18) pedig 14. helyen ért célba. A 2010–2011-es születésűek csoportjából Hamusics Cecília és Kézsmárki Hanna képviselte a csapatot, akik a középmezőnyben végeztek, a legkisebbek között (2012) Lewicki Hana Giselle (1:21,27) a 4., míg Sándor Sarolta (1:29,96) a 7. pontszerző helyet szerezte meg. A 100 m-es mellúszásban csak Varga Luca (2006) állt rajthoz, ő viszont kitűnően úszott: 50 méteren 38,53 mp-cel a 4. helyet szerezte meg, majd a 200 méteres távon ezüstérmet vehetett át (2:58:00). A hosszabb, 200 m-es mellúszásban Kézsmárki Hanna (3:37,14) a 8. helyen, míg Hamusics Cecília (3:39,36) a 9. helyen ért célba. A 100 méteres hátúszás szép sikereket tartogatott a Zalaco-ZÚK úszói számára. Scheffer Eszter vitte el a pálmát a 2007-es születésűeknél, hiszen győzött, aranyérmes ideje pedig 1:09,04 perc. Alig maradt le a dobogóról Koltai Vanda (1:13,19), aki a 4. helyen csapott célba a 2009-esek között, Sándor Sarolta (1:50,00) pedig 5. lett a 2012-esek mezőnyében. A 400 méteres gyorsúszásban Nagy Napsugár (2008) a 3. helyen végzett 4:36,62-es perces idővel, Paksa Borbála (4:54,33) hatodikként, míg Aouich Meryem (4:58,00) nyolcadikként zárt. A 2012-esek mezőnyében 400 m gyorson Lewicki Hanának sikerült 2. helyen végeznie (6:15,82), míg Hamusics Cecília (2011) az 5. helyen végzett 5:40,37 perces idővel. A verseny a 200 m-es pillangóúszással ért véget, amely komoly kihívást jelentett. Nett Vivien (2006) megnyerte a versenyszámot 2:22,80-as idejével, Scheffer Eszter (2007) pedig a 2. helyen csapott célba 2:28,16-tal. A 2009-es születésű Koltai Vanda szintén aranyéremmel a nyakában térhetett haza, ideje 2:32,60 perc. Horváth Csaba vezetőedző az adott körülmények között megfelelőnek ítélte az eredményeket, míg Horváth Tamás utánpótlásedző az egész őszi szezont értékelve elmondta, hogy sikerült versenykörülmények között megcsinálni azokat a technikai elemeket, amelyeket edzésen gyakoroltak, így több aranyjelvényes és országos bajnoki szintet is elértek a Zalaco-ZÚK úszói.

