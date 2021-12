Több szempontból is fontos találkozót vív a hét első napján a Nagykanizsai Futsal Club, s amit már a hivatalos szövetségi honlap is rögzít: a Zsigmondy-csarnok helyett immár a Kanizsa Aréna szerepel helyszínmegjelölésként. Ráadásul az NFC le is taszítaná a dobogó harmadik fokáról is a rákospalotaiakat. A kanizsai legénység játékos-edzője, Szőke Ádám is várja már a hétfőt.

- Már az lendületet ad nekünk, hogy csütörtökön az arénában tudtunk edzeni - fogalmazott Szőke. - Nyugodtan mondhatom, mindenki izgalommal várja a hétfői meccset, legyen az fiatal ifjúsági játékos vagy rutinos idősebb. Szeretnénk győzelemmel felavatni a csarnokot, még ha ez nem is lesz egyszerű feladat. Ellenfelünk a tabella harmadik helyén álló REAC, mely ellen idegenben vereséget szenvedtünk. Azon a mérkőzésen bőven több volt bennünk, amit hétfőn az arénában szeretnénk is kihozni magunkból. A játékos-edző sajnálatára azonban az eltiltása még nem járt le. Fujsz Richárd ellenben a két kihagyott bajnokija után visszatérhet.