- Amit elterveztünk, azt az első félidőben maximálisan megvalósítottuk – hangzott a vendégek szakvezetőjének értékelése. – Helyzeteket dolgoztunk ki, ezekből gólokat lőhettünk volna. A második félidőben is hasonló volt a helyzet, hiszen mi lőhettünk tizenegyest, de kimaradt. Ez megfogta a csapatot. Az ellenfél büntetőjéről nem tudok most még mit mondani, hiszen úgy tűnt, hogy játékosunkat meglökték, mielőtt a kezére pattant volna a labda. Viszont együttesem maximálisan megmutatta, hogy van tartása, ugyanis tíz emberrel is sikerült az egyik pontot megszereznünk és azt gondolom, hogy ez megérdemelt volt.

Josip Spoljaric (50) a képen éppen a gólszerző Koszta Márkot ünnepli, miután megszerezte tizenegyesből a vezetést a ZTE csapatának... Kár, hogy az előnyt nem sikerült megtartani.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap