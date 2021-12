Ugyan a táblázaton a fővárosi vendégek már a forduló előtt is előrébb helyezkedtek el a kanizsaiaknál, de a dél-zalaiak úgy voltak vele, a Vasas akadémistái ellen akár harmadik győzelmüket is megszerezhetik a mostani pontvadászatban. Ám az elhatározás csak egy dolog, mert a vendégek kezdtek jóval koncentráltabban, és az első játékrészben kialakult nagy különbséggel gyakorlatilag el is döntötték a találkozó kimenetelét. A második tíz percben zalai oldalon már oldódni látszott a kezdeti görcs, ennek szoros negyed lett az eredménye, ugyanakkor nagyszünet után újból a Vasas II. kapta el jobban a ritmust.

