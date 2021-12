– Nem kifejezetten erre a versenyre készültem most, hiszen két hete Bakuban Grand Slam-viadalt nyertem, s igazából a formaidőzítést is arra a viadalra élesítettük – mondta az Atomerőmű SE versenyzője. – Olyan hatalmas judót ma nem mutattam, de győzni mindig jó. A csapat-Eb következik legközelebb november végén, most inkább arra készülök. Az olimpiai ötödik helyezés után azt vallom, hogy mindig van feljebb, s nem az vagyok már, aki megbújik a mezőnyben. Most mindenki engem akar elkapni, hiszen az embernek megnő az ázsiója egy ilyen helyezés után. Jövőre lesz Eb és vb is, olyan elvárásaim pedig vannak, hogy érmes helyezésekre gondoljak.