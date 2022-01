Bajnoki keretében is bemutatkozhatott az NB III.-ban a dél-zalaiak kispadján Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője, s rögtön annak a Fehérvár II.-nek az otthonában, mely visszajátszóival igencsak kellemetlen ellenfél tud lenni. Nos, a török élvonalbeli Kasimpasából hazatért bosnyák válogatott, Armin Hodzic meg is szerezte számukra a vezetést. A második játékrészben más felfogásban, bátrabban is futballozott a vendégcsapat. Mi több, egy szép akció végén az előrehúzódó Pál Dávid egyenlíteni is tudott. Nem sokkal ezt követően a nagykanizsaiak úgy megkeverték a hazaiak állásait, hogy fél percen belül négy gólhelyzetük is adódott, igaz, azok kimaradtak.