A korábban már a felnőttek között is bizonyító Magasházi Mercédesz számára a felkészülés nem éppen ideálisra sikeredett, hiszen egy hosszú ideig tartó sérülés hátráltatta. Ennek fényében is kell értékelni a mostani ezüstöt, amit edzője, Szanati József is megemlített.

Magasházi Mercédesz elégedett lehet az érmével Fotó: a szerző