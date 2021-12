A 60. percben aztán Drazic a zalai tizenhatosnál csinált meg egy visszacselt, amikor összeért a lába Bobáléval. A játékvezető némi kivárás után büntetőt ítélt, a VAR is ellenőrzött és jóváhagyta a döntést. Határseset volt, mindenesetre Cseri lövését Demjén Patrik kiütötte! Ha valami, akkor ez feltüzelhette a zalaiakat, lélektani szempontból a kék-fehérek jöttek ki jobban belőle. A 66. percben aztán Lesjak fejelt, akivel Katanec ugroptt fel. Az egerszegiek már akkor jelezték, hogy kezezés történt, de a játék folytatódott, s amikor megszakadt, akkor Andó Szabó Sándor az oldalvonalhoz futott ki. A VAR jelezte a lehetséges büntetőt, végül meg is ítélte. Katanec sárgát és pirosat kapott, hiszen előtte volt már egy figyelmeztetése. A 70. percben Koszta állt a labda mögé és határozottan a kapu bal oldalába lőtt, 1-0. Megvolt tehát a vezetés, ráadásul emberelőnyben, és Supka Attila is azonnal lépett. Kettőt cserélt, ezzel némileg átalakítva a csapatát is.

Fotó: Katona Tibor