A ZTE II.-nél több visszajátszó is akadt az NB I.-es szünet miatt. Az esélyesebb házigazda szerzett vezetést. Az Andráshida gyors emberei révén háromszor is helyzetbe került, de Köcse bravúrral védett. A sereghajtó fordíthatott volna, ehelyett Fehér talált be ismét. Szünet után kitámadott a vendégcsapat, a hazaiaknak jó esélyük adódott a kontrákra. A harmadik ZTE-gól eldöntött mindent. A vendégek sikertelenül küzdöttek a szépítésért. Az alsóházi rangadón nem volt ekkora különbség a két csapat között. A ZTE fiataljai jól használták ki helyzeteiket és védekezésben sem hibáztak.