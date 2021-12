- A válogatott mindig elsőbbséget élvez, így az ő esetükben is – szögezte le Waltner Róbert. – Skribek ráadásul mindkét meccsen, így a lettek és az izraeliek ellen is pályára lépett, de bízom benne, hogy kellően friss lesz ő is, hiszen az utazást is bele kell kalkulálni. A győzelmeken túl a klub filozófiáját is követni akarjuk, s a fiatalok játékperceit tekintve a ZTE FC jelenleg a harmadik a mezőnyben. Szeretnénk minden évben legalább egy játékost kinevelni az NB I.-nek, amit folytatni akarunk a jövőben is.