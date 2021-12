Természetesen voltak zalai, egerszegi indulók is, ám ők, ahogy Fekete Gábor, a ZVE vezetőedzője is elmondta, még nagyon fiatalok ebben a mezőnyben is. Esetenként három-négy, de volt, aki öt évvel fiatalabbként vágott neki a küzdelmeknek. A fiúknál a ZVE sportolói közül Szabó Bálint a 29. helyen végzett, Bagosi Bendegúz pedig a 42. lett. A lányoknál a legjobb egerszegi vívó a szintén még nagyon fiatal Simon Borbála lett a maga 42. helyezésével.