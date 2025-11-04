november 4., kedd

1 órája

Trombitavirtuóz lép fel Hévízen a zalaegerszegi szimfonikusokkal

Címkék#hangverseny#Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar#Boldoczki Gábor#Hévíz

Egy elsőrangú szólista minden zeneművet megnemesít, írták a Liszt Ferenc-díjas magyar trombitaművészről. Boldoczki Gábor vasárnap koncertezik a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral Hévízen.

Szabó Judit
Trombitavirtuóz lép fel Hévízen a zalaegerszegi szimfonikusokkal

Boldoczki Gábor és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Hévízen lép fel vasárnap

Fotó: Boldoczki Gábor/Facebook

„Könnyed artikuláció, maximális hajlékonyság, extrém biztos technika, koloratúrjáték ... egy elsőrangú szólista minden zeneművet megnemesít” - így ír Boldoczki Gábor debütálásáról a 2004-es Salzburgi Ünnepi Játékokon a Salzburger Nachrichten. Az 1976-ben született művész nemzetközi karrierjét rangos díjak kísérték, ezen a héten pedig Zalában, Hévízen lép fel a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral. Mozart-versenyművet játszik a koncerten, a zenekar pedig előadja még Haydn D-dúr "Londoni" szimfóniáját.

Boldoczki Gábor
A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Balázs Jánossal lépett fel legutóbb, hamarosan Boldoczki Gábor lesz a szólista.
Fotó: Pezzetta Umberto
  • Helyszín: Hévízi Szent Lélek Római Katolikus Templom
  • Időpont: 2025. november 9., vasárnap 18:00 
    A zenekart Bognár Ferenc vezényli, jegyek a helyszínen és online kaphatók a jegy.hu. oldalon. 

A szimfonikusok legutóbb Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel adtak koncertet Zalaegerszegen, a Cziffra-fesztivál keretében.

 

