1 órája
Trombitavirtuóz lép fel Hévízen a zalaegerszegi szimfonikusokkal
Egy elsőrangú szólista minden zeneművet megnemesít, írták a Liszt Ferenc-díjas magyar trombitaművészről. Boldoczki Gábor vasárnap koncertezik a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral Hévízen.
Boldoczki Gábor és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Hévízen lép fel vasárnap
Fotó: Boldoczki Gábor/Facebook
„Könnyed artikuláció, maximális hajlékonyság, extrém biztos technika, koloratúrjáték ... egy elsőrangú szólista minden zeneművet megnemesít” - így ír Boldoczki Gábor debütálásáról a 2004-es Salzburgi Ünnepi Játékokon a Salzburger Nachrichten. Az 1976-ben született művész nemzetközi karrierjét rangos díjak kísérték, ezen a héten pedig Zalában, Hévízen lép fel a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral. Mozart-versenyművet játszik a koncerten, a zenekar pedig előadja még Haydn D-dúr "Londoni" szimfóniáját.
- Helyszín: Hévízi Szent Lélek Római Katolikus Templom
- Időpont: 2025. november 9., vasárnap 18:00
A zenekart Bognár Ferenc vezényli, jegyek a helyszínen és online kaphatók a jegy.hu. oldalon.
A szimfonikusok legutóbb Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel adtak koncertet Zalaegerszegen, a Cziffra-fesztivál keretében.
Halhatatlan filmek halhatatlan betétdalai – ezek hangoztak el a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar előadásában (galéria, videó)
Komolyzene és tomboló közönség? Állva ünnepelték Balázs Jánost Zalaegerszegen (galéria)