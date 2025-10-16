október 16., csütörtök

Koncert

1 órája

Liszt-maratonra várja a közönséget Balázs János és a szimfonikus zenekar

Cziffra Fesztivál, A-dúr, Esz-dúr Zongoraverseny, Balázs János, koncert

Október 17-én a Cziffra-fesztivál keretében Liszt-maratonra várja az érdeklődőket Balázs János zongoraművész, valamint a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar.

Szabó Judit

A koncert 19 órakor kezdődik Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az időtartama szempontjából nem lesz maratoni, hiszen mintegy 2 óráig tart, mégis annak nevezhető, mert különleges zenei élményt kínál, egymás után négy Liszt-zongoramű hangzik el. A szólista a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Balázs János, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, aki 2016-ban azért alapította a komolyzenei fesztivált, hogy továbbvigye példaképe, Cziffra György szellemi örökségét.

Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar
A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar egyik fellépése a Zsinagógában Fotó: Archív

Bognár Ferenc, a szimfonikus zenekar karmestere lapunk kérdésére kuriózumnak nevezte a koncertet, hiszen kevesen vállalkoznak négy Liszt-mű előadására, amely a zongoraművész és a zenekar számára is komoly kihívás mind fizikailag, mind zeneileg. Mint mondta, a művek előadása a zenekarnak azért is nehéz, mert Liszt Ferenc, aki kiváló improvizátor volt, nagy szabadságot adott a művek tolmácsolása során az előadónak, így a kíséret is különös odafigyelést igényel. Kiemelte: a művek méltó kézbe kerültek Balázs János tolmácsolásában. A Magyar Fantázia, a Haláltánc, valamint az A-dúr és az Esz-dúr Zongoraverseny hangzik el a koncerten.

A zenekar legközelebb október 23-án 19 órakor ad ünnepi hangversenyt Berecz Mihály zongoraművész közreműködésével, majd november 9-én a hévízi Szentlélek Templomban Boldoczki Gábor trombitaművész közreműködésével.

 

