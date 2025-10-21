október 21., kedd

Avató

1 órája

Új szobrot állítottak a temető kapujába a zalai városban

Új művészeti alkotást avattak Zalaszentgróton, a temető bejáratánál kapott helyet az Emlék című szobor.

Zaol.hu
Új szobrot állítottak a temető kapujába a zalai városban

Lelkes Márk, Baracskai József és Gyanó Szilvia az új szobornál. 

Fotó: zalaszentgróti önkormányzat

Tóth Zselyke érzelemdús versszavalata után Baracskai József polgármester mondta el ünnepi beszédét, tudósított a rendezvényről a város hivatalos Facebook-oldala. „Ez a szobor pedig azt üzeni, hogy a múlt és a jelen között van egy híd, amit mi magunk építünk – az emlékezéssel” – emelte ki beszédében a polgármester.

Az alkotók nevében Lelkes Márk szobrászművész szólt a szobor megszületéséről. A mű elkészítésében  részt vett még Lestyán-Goda János, Miklya Gábor, Máthé Krisztián, Lukács István, Meszlényi-Molnár János és Lelkes-Sághy Erzsébet. Zalaszentgrót városa köszönetét fejezte ki a Villa Negra Művészeti Egyesületnek a szobor elkészítéséért és nagylelkű felajánlásáért. Az egyesület tagjai 2000 óta működtetnek alkotótelepet a városban, s már számos köztéri alkotás felajánlásával tették szebbé Zalaszentgrótot. Az „Emlék” avatásán az ünnephez tartozó hagyományok és népszokások fontosságáról Gyanó Szilvia néprajzkutató, főmuzeológus mondta el gondolatait, majd Szeghy Csaba plébános megáldotta az alkotást. 

 

