Tavak, fotók, álmok a zalai városban

Október 16-án, csütörtökön Lentiben a városi művelődési központban 18 órakor nyílik meg Eszes István Álmaim tava című fotókiállítása. A tárlatot Kovács Zoltán, a Lenti Települési Értéktár Bizottság elnöke nyitja meg és méltatja. A kiállítás október 30-ig tekinthető majd meg.