Fotókiállítás
1 órája
Tavak, fotók, álmok a zalai városban
Október 16-án, csütörtökön Lentiben a városi művelődési központban 18 órakor nyílik meg Eszes István Álmaim tava című fotókiállítása. A tárlatot Kovács Zoltán, a Lenti Települési Értéktár Bizottság elnöke nyitja meg és méltatja. A kiállítás október 30-ig tekinthető majd meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre