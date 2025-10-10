október 10., péntek

Gedeon névnap

Fotókiállítás

1 órája

Tavak, fotók, álmok a zalai városban

Címkék#Lentiben#tárlat#Eszes István

Korosa Titanilla

Október 16-án, csütörtökön Lentiben a városi művelődési központban 18 órakor nyílik meg Eszes István Álmaim tava című fotókiállítása. A tárlatot Kovács Zoltán, a Lenti Települési Értéktár Bizottság elnöke nyitja meg és méltatja. A kiállítás október 30-ig tekinthető majd meg. 

 

