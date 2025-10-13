1 órája
Minden a színházról szól a zalaegerszegi baráti találkozón
Idén is folytatja találkozói sorát a zalaegerszegi Színházbarát Kör. Múlt héten a Hevesi Sándor Színház igazgatójával beszélgetett Iványi Ildikó, Zalaegerszegért díjas nyugalmazott középiskolai tanár, a kör vezetője.
Besenczi Árpád szívesen mesélt és válaszolt a kérdésekre. Mellette Iványi Ildikó.
Forrás: Színházbarát Kör
Fotó: Benczik Erzsébet
A hangulatos, bensőséges rendezvényen Besenczi Árpád ismertette az új évad darabjait. A beszélgetés során szó esett a fiatal vendégrendezőkről, a színház nehézségeiről, sikereiről, valamint a társulat jótékonysági tevékenységéről is. A teátrum következő bemutatója október 17-én, pénteken 19 órakor lesz, a Tombol az erény című vígjátékot Besenczi Árpád rendezte.