Minden a színházról szól a zalaegerszegi baráti találkozón

A hangulatos, bensőséges rendezvényen Besenczi Árpád ismertette az új évad darabjait. A beszélgetés során szó esett a fiatal vendégrendezőkről, a színház nehézségeiről, sikereiről, valamint a társulat jótékonysági tevékenységéről is. A teátrum következő bemutatója október 17-én, pénteken 19 órakor lesz, a Tombol az erény című vígjátékot Besenczi Árpád rendezte.