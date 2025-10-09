október 9., csütörtök

Római kori emlékek

51 perce

Új üzem épül a zalai városban, de előtte régészeti feltárást kell végezni - nem hiszed el, mit rejt itt a föld!

Egy nagyberuházást megelőzően végez próbafeltárást a Göcseji Múzeum régészeti csapata Zalaszentgróton, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ megbízásából. A vizsgálat célja, hogy feltérképezzék a terület római kori régészeti érintettségét, mielőtt megkezdődik a tervezett tojáskeltető üzem építése.

Keszán-Dopita Tünde

A régészeti feltárás során római kori kutak és leletek kerültek elő, amelyek igazolják, hogy a Zala-völgye már az ókorban is kedvelt terület volt a rómaiak számára. 

római kori leletek Zalaszentgrót
Forrás: Göcseji Múzeum

A római korban kedvelt volt Zalaszentgrót és környéke

- 1500 négyzetméteren, 15 kutatóárokkal dolgoztunk szeptember közepétől, és három, egymáshoz közeli kutat tártunk fel a római korból – mondta el Simmer Lívia régész-főmuzeológus. - A vizsgálat azért történt, hogy azt a területet kijelöljük, ahol az építkezés előtt megelőző eljárásra lesz szükség, és kiderüljön, mely területeken kell majd fokozottan régészeti megfigyelést végezni a munkálatok alatt. 

A próbafeltárás délnyugati sarkában ráadásul több Árpád-kori objektum is napvilágra került, ami arra utal, hogy ebben az időszakban is lakott volt ez a településrész.

Forrás: Göcsej Múzeum

Kiszáradt a kút, feltöltötték: ez az ókorban sem volt másképp

Az ókorban pont ugyanúgy zajlott, mint a modern időkben: a már nem használt kutakat gyakran törmelékkel, háztartási hulladékkal vagy kultikus jellegű lerakásokkal töltötték fel. A kutak betöltéséből bronz tű, bronzfibula-töredék, terra sigillata, valamint hombár- és festett edénytöredékek kerültek elő, amelyek jól illeszkednek a térség ismert római kori leletanyagához. 

1500 négyzetméteren, 15 kutatóárokkal dolgoztak szeptember közepétől, és három, egymáshoz közeli kutat tártak fel a római korból. 
Forrás: Göcseji Múzeum

A mostani vizsgálat segít kijelölni azokat a részeket, ahol az építkezés megkezdése előtt megelőző feltárásra lesz szükség, illetve ahol a munkálatok idején régészeti megfigyelés indokolt.

Zalaszentgrót területe a római korban jelentős központ lehetett Zala megye északi részén, ahol az 1. század végétől az 5. századig folyamatos megtelepedés mutatható ki. A város a Savaria (Szombathely) – Valcum (Keszthely-Fenékpuszta) közötti úthálózat egyik fontos állomása lehetett, és több kutató a helyet a Maestriana nevű római településsel azonosította. 

A Göcseji Múzeumba kerülnek a leletek, további vizsgálatok következnek 

A kutak környékén egy nagyobb feltárást terveznek a következő időszakban, csak ezt követően indulhat el az építkezés. - A feltárt tárgyak bekerülnek a Göcseji Múzeumba, ott lesznek restaurálva, illetve a kutakból is kiemelünk faelemeket és valószínűleg természettudományos vizsgálatok is történnek majd – folytatja Simmer Lívia. A jelentősége pedig az, hogy Zalaszentgróton – ami köztudottan nagy kiterjedésű római kori lelőhely – lehetőségünk van további nagyobb területet átvizsgálni.”

 

