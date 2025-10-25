Zalába is visszatér novemberben a Rajzfilmünnep

Három nap, amikor újra gyerek lehet mindenki

Ismét megelevenedik az animációs világ Magyarországon: a 11. Országos Rajzfilmünnep keretében Zalában is több településen várják a családokat és a mozizni vágyókat. A fesztivál a rajz- és az animációs filmek kultúráját szeretné minden korosztály számára elérhetővé tenni.

A rajzfilmek, a fantázia és az alkotás öröme tölti meg a közösségi tereket több mint 500 helyszínen. A kezdeményezéshez idén iskolák, művelődési házak, könyvtárak és mozik egyaránt csatlakoztak. Az immár 11. Rajzfilmünnep központi témája az irodalmi adaptációk világa: olyan filmekkel, melyek irodalmi műveket dolgoznak fel animáció formájában.

Fotó: Országos Rajzfilmünnep

Vetítés és kulturális élmények

A vetítések mellett a Rajzfilmünnepen kísérőprogramok is várják a látogatókat. A helyi szervezők bábelőadásokat, versenyeket, koncerteket kínálnak, de táncbemutatók és más kulturális események is szerepelnek a rendezvények listájában. A nemzetközi válogatásokban a kiváló hazai munkák mellett az idén is szerepelnek külföldi animációs rövidfilmek. Az egyes helyszínek önállóan állíthatták össze a vetítési listát, hogy kimondottan a saját közösségükre szabott tartalmakat kínálhassanak.

Vuk, Boribon és Salamon király a zalai helyszíneken

Vármegyénkből idén Keszthely, Zalalövő, Nagykanizsa és Zalaszentgrót csatlakozik a programsorozathoz. A zalai városokban vetítésekkel és foglalkozásokkal várják a családokat. A nagyszabású fesztivál kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció régi, neves alkotóinak, a hazai filmstúdiók új produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek hallgatóinak bemutatására. A Rajzfilmünnep programjában igazi különlegességeket is felfedezhetünk, miközben a legújabb mozis munkák is a vászonra kerülnek. A helyszínek és az időpontok folyamatosan bővülnek, ezért a novemberi hétvége előtt érdemes lesz újra ránézni a kínálatra.

Keszthely nem csak vetítésekkel készül

A keszthelyi Balaton Színházban a XI. Országos Rajzfilmünnep két napja alatt a legkülönfélébb korosztályoknak szólnak a vetítések. November 14-én és 15-én klasszikus és új magyar rajzfilmek, zenés programok, interaktív foglalkozások, valamint alkotóműhelyek színesítik a fesztivált. Az óvodások beülhetnek az „Egy év Hoppifalván” és a „Boribon” című rajzfilmekre, az iskolásokat nemzetközi animációs válogatások várják, a felnőtteket pedig a KAFF díjnyertes animációs alkotásokkal csábítják a szervezők. Keszthelyen különböző programokkal is készülnek, lesz például rajzfilmfigura-készítés és interaktív zenés előadás.