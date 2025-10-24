Programdömping Zalában: péntektől vasárnapig senkinek nem lesz gondja az idő tartalmas eltöltésére - gyere és válogass!

„Tökjó” három nap

A Karos Korzón pénteken este hat órakor kezdődik a „TökJó” Zalakaroson rendezvény, a Delux Party Zenekar koncertjével. A helyi Zurisztikai Nonprofit Kft. és a város közös eseménye szombaton ugyanitt 16 órától folytatódik, ekkor lesz: jótékonysági sütivásár, arcfestés, jósol egy boszorkány, zárásként pedig 18 órától Dj. Krasznai pörgeti a lemezeket. Vasárnap szintén a Karos Korzón 16 órakor kezdődik a lámpások éjszakája, melyen lehetőség lesz kézműveskedésre, tartanak felvonulást, illetve szalmabálából épített ugrálóvár, állatsimogató és népi játszótér is várja a közönséget.

Szombaton 17.30 órakor, a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban kezdődik a Nasreen Hastánc Stúdió éves gálaműsora. Az elátkozott idő című mesés hastánc-színjáték elrepít egy varázslatos világba: képek, mozdulatok és dallamok szövik össze Sahirának, az idő asszonyának történetét, aki megállította az időt, hogy az emberiség újra megtanuljon élni a pillanatban. A kép egy tavaly szeptemberi bemutatón készült a Jázmin csoport fellépésérről.

Ne félj a fogorvostól!

Szombaton 11 és 12 óra között folytatódik a Kicsi Gesztenye Klub a zalaegerszegi Art moziban, ahol ezúttal az Olly és a Fogorvos című előadást láthatják a gyerekek. A játékos kaland során a kicsik segítségével Olly is leküzdi félelmét a fogorvossal szemben. A helyszín tűzrendvédelmi szabályzata miatt az előadásra minden látogatónak, a legkisebbeknek is meg kell váltani a jegyet, akkor is, ha a kísérője ölében ül az előadás alatt.

Légy-ott – kétszer is

A Légy-Ott kamaraelőadások keretében Hévízen péntek este a színházé és a léleké lesz a főszerep: Sztárek Andrea és Détár Enikő „A nő – akinek csak megszületni volt könnyű” című zenés előadása humorral és érzékenységgel mesél a női lét kihívásairól, örömeiről és titkairól. Szombaton a Vincze Lilla Trió estje a crossovertől a sanzonokig vezet, fuvolával, zongorával és persze az énekesnő egyedi hangjával. Mindkét belépőjegyes előadás 19 órakor kezdődik a városháza dísztermében.

A város történetei

Szombaton tíz órakor várostörténeti séta indul a keszthelyi móló bejáratától a kastélyig, érintve a település történelmi városrészeit, melyek számtalan izgalmas történetet tartogatnak. A körülbelül három óra időtartamú séta kétkilométeres túrát jelent. A programon való részvétel a [email protected] címre péntek 18 óráig küldött regisztrációhoz és a visszaigazoláshoz kötött.

Piac és kilátó avatása

Szombaton tartják a termelői piac és kiszolgáló épülete, a kilátó ünnepélyes átadását a tormaföldei Szent János-hegyen. A 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond dr. Nagy István agrárminiszter és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. 13 órakor kulturális program kezdődik: fellép Peter Šrámek, majd a Mixolíd Kamarakórus, végül a Zalaapáti Harmonika Zenekar. A rendezvény ideje alatt kézműves vásár is lesz, helyi termelők mutatkoznak be.