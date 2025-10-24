október 24., péntek

Kínálat a hosszú hétvégére

32 perce

Programdömping Zalában: péntektől vasárnapig senkinek nem lesz gondja az idő tartalmas eltöltésére - gyere és válogass!

Címkék#programajánló#hosszú hétvége#zalai

Két jó hírünk is van. Egyrészt a hosszú hétvége nagyobb darabja még előttünk áll, másrészt a zalai programszervezők ezúttal is gondoskodnak róla, hogy ne unatkozzunk.

Zaol.hu

„Tökjó” három nap

A Karos Korzón pénteken este hat órakor kezdődik a „TökJó” Zalakaroson rendezvény, a Delux Party Zenekar koncertjével. A helyi Zurisztikai Nonprofit Kft. és a város közös eseménye szombaton ugyanitt 16 órától folytatódik, ekkor lesz: jótékonysági sütivásár, arcfestés, jósol egy boszorkány, zárásként pedig 18 órától Dj. Krasznai pörgeti a lemezeket. Vasárnap szintén a Karos Korzón 16 órakor kezdődik a lámpások éjszakája, melyen lehetőség lesz kézműveskedésre, tartanak felvonulást, illetve szalmabálából épített ugrálóvár, állatsimogató és népi játszótér is várja a közönséget.

programajánló
Szombaton 17.30 órakor, a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban kezdődik a Nasreen Hastánc Stúdió éves gálaműsora. Az elátkozott idő című mesés hastánc-színjáték elrepít egy varázslatos világba: képek, mozdulatok és dallamok szövik össze Sahirának, az idő asszonyának történetét, aki megállította az időt, hogy az emberiség újra megtanuljon élni a pillanatban. A kép egy tavaly szeptemberi bemutatón készült a Jázmin csoport fellépésérről.

Ne félj a fogorvostól!

Szombaton 11 és 12 óra között folytatódik a Kicsi Gesztenye Klub a zalaegerszegi Art moziban, ahol ezúttal az Olly és a Fogorvos című előadást láthatják a gyerekek. A játékos kaland során a kicsik segítségével Olly is leküzdi félelmét a fogorvossal szemben. A helyszín tűzrendvédelmi szabályzata miatt az előadásra minden látogatónak, a legkisebbeknek is meg kell váltani a jegyet, akkor is, ha a kísérője ölében ül az előadás alatt.

Légy-ott – kétszer is

A Légy-Ott kamaraelőadások keretében Hévízen péntek este a színházé és a léleké lesz a főszerep: Sztárek Andrea és Détár Enikő „A nő – akinek csak megszületni volt könnyű” című zenés előadása humorral és érzékenységgel mesél a női lét kihívásairól, örömeiről és titkairól. Szombaton a Vincze Lilla Trió estje a crossovertől a sanzonokig vezet, fuvolával, zongorával és persze az énekesnő egyedi hangjával. Mindkét belépőjegyes előadás 19 órakor kezdődik a városháza dísztermében.

A város történetei

Szombaton tíz órakor várostörténeti séta indul a keszthelyi móló bejáratától a kastélyig, érintve a település történelmi városrészeit, melyek számtalan izgalmas történetet tartogatnak. A körülbelül három óra időtartamú séta kétkilométeres túrát jelent. A programon való részvétel a [email protected] címre péntek 18 óráig küldött regisztrációhoz és a visszaigazoláshoz kötött.

Piac és kilátó avatása

Szombaton tartják a termelői piac és kiszolgáló épülete, a kilátó ünnepélyes átadását a tormaföldei Szent János-hegyen. A 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond dr. Nagy István agrárminiszter és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. 13 órakor kulturális program kezdődik: fellép Peter Šrámek, majd a Mixolíd Kamarakórus, végül a Zalaapáti Harmonika Zenekar. A rendezvény ideje alatt kézműves vásár is lesz, helyi termelők mutatkoznak be.

Mesterségek Napja

A keszthelyi Balatoni Múzeumban a divatipar mesterségeit próbálhatják ki az érdeklődők szombaton 14 órától: szövés, varrás, agyagozás, csipkeverés, drótékszerkészítés, horgolás várja az alkotni vágyókat.

Eke Angéla betakarja a közönséget

Mikor takartak be utoljára? címmel különleges Alvószínház várja a közönséget szombaton 16.30 és 20.30 órától a keszthelyi Festetics-kastélyban. A nézők nem a megszokott székeken, hanem egy fekhely-installációban élvezhetik az előadást, melynek során Eke Angéla betakarja a résztvevőket, majd elmesél egy különleges történetet. A produkció célja, hogy a nézők elcsendesedjenek, pihenjenek és átadják magukat a mese varázsának.

Az időseket ünneplik

A miháldi művelődési házban szombaton 15 órakor kezdődik az idősek napi ünnepség. Az esemény megnyitója után a Százszorszép óvoda, majd az iskola fiataljai adnak műsort. Ezután Pohly Boglárka és Kiss Zoltán operett műsorát élvezhetik az idősek, a vacsorát követően pedig Ignácz János tart nótaestet.

Murakeresztúron vasárnap 15 órakor polgármesteri köszöntővel kezdődik a művelődési házban az idősek napi ünnepség. Ezt követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szól az idősekhez, majd kulturális műsor és zenés est lesz a program.

Termelői vásár

Termelői vásárt tartanak Felsőrajkon szombaton, az érdeklődők 8-10 óráig válogathatnak kistermelők minőségi élelmiszereiből és kézműves termékeiből.

Szünidei varázslat

Pénteken 15 és 16 óra között Őszi szüneti varázslat címmel tart játszóházat a zalaegerszegi Mindszentyneum a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A gyereknek szánt rendezvényen az erdők- mezők titokzatos világába kalauzolja el a résztvevőket Tóth Adél mesemondó, majd a résztvevők közösen mesefigurákat és erdei jeleneteket készítenek különböző kreatív technikákkal.

Bódi Mária napja

Vasárnap Zalaegerszegen Boldog Bódi Mária Napja lesz a Mindszentyneumban a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. Családi kiállítás-felfedező játékot szerveznek a Mindszenty életút-kiállításban. Bódi Mária Magdolnát, a fiatal vértanút Veszprémben avatták boldoggá szeptemberben. Az eljárást Mindszenty József még veszprémi püspökként indította el. Hivatalos emléknapján megismerhetik a lány történetét.

Rétessütés

A muraszemenyei közösségi házban szombaton 9 órától közös rétessütést rendeznek.

Filmklub

A kerkaszentkirályi természetházban vasárnap 17 órakor folytatódik a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott Filmklub. A közönség ezúttal az Orosz Dénes által rendezett, Hogyan tudnék élni nélküled? című musical-filmet tekintheti meg.

Kiállítás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken 17 órakor Lendva régi fényképeken címmel nyílik kiállítás.

Perecfesztivál

A muravidéki Hármashalom faluotthonában szombaton rendezik meg az 5. Muravidéki Perecfesztivált, melynek során a térség legjobb pereckészítőit is megválasztják. A program 13 órakor a versenyre benevezett minták leadásával kezdődik, majd 14 órától kulturális bemutatókat tekinthetnek meg az érdeklődők. A perecverseny eredményhirdetését várhatóan 15 órakor tartják.

Hadtörténeti program

A lendvai Szentháromság-kápolnánál szombaton 11 órától Hadik harca címmel a török korral kapcsolatos hadtörténeti nap várja az érdeklődőket. Lesz harcművészeti bemutató, cirkuszi előadás, kulturális műsor és játszóház is.

Zenés partik

Zalaegerszegen, az Angels Clubban szombaton retro partit tartanak. A Mimosa Bar szombaton születésnapi partit rendez. A Mama Africában szombaton Millero lesz a lemezlovas. Nagykanizsán, a Sakáltanyán nagyszabású Októberfeszt keretében pénteken retro parti lesz, szombaton pedig az elmúlt év rádió és klubslágereire szórakozhatnak az érdeklődők. Keszthelyen, a No.1 Szalonban pénteken Yamina, Dorian és SomX keveri a zenét. Szombaton ugyanott Dorian és Roland szórakoztatja a közönséget.

 

 

