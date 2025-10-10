Készülődhetsz a Halloweenre, női kistermelőktől vásárolhatsz, itt lesz Varga Feri és Varró Dani– Íme a tippjeink hétvégére!

Sziva Ferenc-emléktúra

Szombaton 9 órakor Sziva Ferenc-emléktúra indul Zalaegerszegről, a botfai közösségi háztól, ahol koszorúzással kezdődik a program. A túra 4,5 kilométeres, a Hideg-kúti forrásnál ér véget, ahol keresztszentelést lesz dr. Furján Gellért atya közreműködésével. A túravezető dr. Illyés Zoltán.

Gombák földjén

Gombák földjén címmel ingyenesen látogatható vándorkiállítás nyílik szombaton 10 órakor Zalaegerszegen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. A tárlat november 2-ig tart nyitva. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a gombák életével, szerepükkel az ökoszisztémában. Iskolai csoportoknak is ajánlott a tárlat, hiszen jól illeszkedik a természettudományos órákhoz és osztálykirándulások programja is lehet. Minden nap 10 és 18 óra között várják a látogatókat, az iskolai csoportoknak előzetesen be kell jelentkezni.

Gesztenyés nap

Galambokon szombaton 17. alkalommal rendezik meg a Gesztenyés Napot a falu katolikus templomának kertjében. A megnyitó 12 órakor kezdődik az iskolások műsorával, majd „jó ebédhez szól a tánc” az UFF Dance Néptáncegyüttessel. Délután két órától hagyományőrző csoportok lépnek fel, 16 órakor érkezik a Kredenc együttes, 17 órakor pedig Varga Feri és Balássy Betti. Lesz főzőverseny, a csapatok az ételek mellett készítenek sült gesztenyét és gesztenyepürét is, de termelői vásár és gyerekprogramok is várják a közönséget.

Szombaton 15 és 18 óra között Tök-murit rendeznek Zalaegerszegen, a kertvárosi Apáczai művelődési központban. A belépődíjas programon hangulatos családi délután lesz tökfaragással, kézműves foglalkozással, sütőtöksütéssel és kóstolással, halloweeni csillámtetoválással, légvárral, valamint a kihagyhatatlan Popcornmanóval. A készlet erejéig faragásra szánt tököt is lehet vásárolni a helyszínen.

Az egyenlő esélyekért

Szombaton 9 órakor fogyatékkal élők nyílt napja kezdődik a nagykanizsai Halis-könyvtárban. Bemutatkozik a „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete, majd a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete. Tíz órától Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa és Vidéke Egyesületének elnöke tart előadást Életünk Dél-Zalában címmel. Ezután a Rolldance kerekesszékes tánccsoport, majd a Miklósfai Szirének lépnek fel.

Lekvármustra

Nagykanizsa miklósfai városrészben szombaton 15 órakor kezdődik a hagyományos program, melyre gyümölcsből készített és különleges, ízesített, kevert lekvárokkal is lehet nevezni. A Mindenki Házában 16 órakor Harcz Endre tájkertész tart előadást a klímaváltozás kihívásairól. A rendezvényhez termelői vásár is kapcsolódik.