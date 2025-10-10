2 órája
Készülődhetsz a Halloweenre, női kistermelőktől vásárolhatsz, itt lesz Varga Feri és Varró Dani– Íme a tippjeink hétvégére!
Ahogy haladunk befelé az őszbe, egyre csak nyúlnak és hűvösödnek az esték, ezzel párhuzamosan pedig fogyatkoznak a szabadtéri programok. A második októberi hétvége zalai kínálata azonban így sem lebecsülendő. Közeledik például Halloween - aki szereti az ilyet, annak már most része lehet némi "biztonságos borzongásban".
Sziva Ferenc-emléktúra
Szombaton 9 órakor Sziva Ferenc-emléktúra indul Zalaegerszegről, a botfai közösségi háztól, ahol koszorúzással kezdődik a program. A túra 4,5 kilométeres, a Hideg-kúti forrásnál ér véget, ahol keresztszentelést lesz dr. Furján Gellért atya közreműködésével. A túravezető dr. Illyés Zoltán.
Gombák földjén
Gombák földjén címmel ingyenesen látogatható vándorkiállítás nyílik szombaton 10 órakor Zalaegerszegen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. A tárlat november 2-ig tart nyitva. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a gombák életével, szerepükkel az ökoszisztémában. Iskolai csoportoknak is ajánlott a tárlat, hiszen jól illeszkedik a természettudományos órákhoz és osztálykirándulások programja is lehet. Minden nap 10 és 18 óra között várják a látogatókat, az iskolai csoportoknak előzetesen be kell jelentkezni.
Gesztenyés nap
Galambokon szombaton 17. alkalommal rendezik meg a Gesztenyés Napot a falu katolikus templomának kertjében. A megnyitó 12 órakor kezdődik az iskolások műsorával, majd „jó ebédhez szól a tánc” az UFF Dance Néptáncegyüttessel. Délután két órától hagyományőrző csoportok lépnek fel, 16 órakor érkezik a Kredenc együttes, 17 órakor pedig Varga Feri és Balássy Betti. Lesz főzőverseny, a csapatok az ételek mellett készítenek sült gesztenyét és gesztenyepürét is, de termelői vásár és gyerekprogramok is várják a közönséget.
Az egyenlő esélyekért
Szombaton 9 órakor fogyatékkal élők nyílt napja kezdődik a nagykanizsai Halis-könyvtárban. Bemutatkozik a „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete, majd a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete. Tíz órától Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa és Vidéke Egyesületének elnöke tart előadást Életünk Dél-Zalában címmel. Ezután a Rolldance kerekesszékes tánccsoport, majd a Miklósfai Szirének lépnek fel.
Lekvármustra
Nagykanizsa miklósfai városrészben szombaton 15 órakor kezdődik a hagyományos program, melyre gyümölcsből készített és különleges, ízesített, kevert lekvárokkal is lehet nevezni. A Mindenki Házában 16 órakor Harcz Endre tájkertész tart előadást a klímaváltozás kihívásairól. A rendezvényhez termelői vásár is kapcsolódik.
Hűség és hazaszeretet
A Lovásziban álló Hűség és hazaszeretet emlékműnél szombaton 10.30 órakor kezdődik megemlékezés és koszorúzás, míg az ünnepi műsor 11 órakor következik az Olajbányász Művelődési Házban. Közreműködik a Mixolid Kamarakórus és versek is elhangoznak. Az aulában lesz látható a Kovácstűzhely melege című kiállítás, mely 20. századi szerszámokat és használati tárgyakat mutat be a kercaszomori Pongrácz Sándor gyűjteményéből.
Jazz régen és most
A nagykanizsai Honvéd Kaszinóban pénteken 18 órakor kezdődik a JazZeneklub program. Halász Gyula tart előadást Jazz Kanizsán régen és most címmel: a kutatások, történetek és publikációk az 1920-as évektől napjainkig terjedő időt ölelik fel.
A big band és vendége
Szombaton 18 órai kezdettel a nagykanizsai Honvéd Kaszinóban a „Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél” sorozatban Párniczky András jazzgitáros lép fel.
Női kistermelők
A zalaegerszegi piacon, a Göcsej Tudásközpontban zajlik le szombaton 8 és 13 óra között a vármegyei önkormányzat „Minden ízébe Zala” című rendezvénysorozatának ötödik programja, melyen közel 20 női kistermelő és kézműves kínálja portékáit, illetve tart kóstolót.
Világszám a Griffben
A zalaegerszegi Griff bábszínházban szombaton 17 órakor meutatják be Csukás István egyik klasszikusát: a Pintyőke cirkusz, világszám! című előadás Mirr-Murr és Oriza Triznyák nyári kalandjait dolgozza fel.
Könyves vasárnap
A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban október 12-én 8.30 és 13 óra közt Könyves Vasárnapot rendeznek. Lesz léleksimogató kézmasszázs szülőknek 10 órától B. Bengő Hajnalka perinatális szaktanácsadóval, 11 órakor kezdődik Apa Olvas gyerekkoncert Varró Dániel költővel és Molnár György gitáros dalszerzővel. A gyerekeket álomfogó készítéssel, arcfestéssel, csillámtetkó-készítéssel és memóriajátékkal is várják.
Élmények Nepálból
Pénteken 17 órakor kezdődik a hévízi könyvtárban Kovács Csenge világutazó előadása, mely Nepálba kalauzol el – a Himalája csúcsai, a felhők fölötti tájak és a hegyi kultúra történetei közé.
Gyermekvédelem
Pénteken 18 órától vetítik a keszthelyi Balaton Színházban a Fogd a kezem! című filmet, majd a nézők találkozhatnak is az alkotókkal. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Divatos tárlatvezetés
A keszthelyi Festetics-kastélyban pénteken 16.30-kor rendhagyó tárlatvezetés kezdődik „A divat elmúlik, a stílus örök” címmel. Az érdeklődők – akiknek a részvételhez regisztrálniuk kell – a divat történetével, elmúlt korok öltözködési szokásaival, anyagokkal és frizurákkal ismerkedhetnek.
A dalárda cédéje
Pénteken 17 órától Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban mutatják be „A Balaton közepe náddal van kerítve” című céfét, amit a Gyenesdiási Dalárda és vendégelőadói állítottak össze.
A Kéktúra napján
Az Országos Kéktúra Napja alkalmából vezetett túrákkal várnak mindenkit szombaton 10 órától a gyenesdiási Nagymezőn. A résztvevők az OKT Keszthelyi-hegységben található szakaszát járhatják végig.
Ehető vagy mérges?
Szombaton 10 órától délig ehető és mérges gombákat mutatnak be szakértők a hévízi termelői piacon, illetve hasznos főzési tanácsokat is adnak az érdeklődőknek. A programhoz jótékonysági vadpörkölt-főzés és vásár is tartozik.
Természet és gyógyászat
Alternatív gyógymódok, terápiák és módszerek, előadások, kiállítók, házi készítésű termékek, kipróbálható kezelések várnak mindenkit szombaton Keszthelyen, a Balaton Színház Természetgyógyász napján.
Műszak tárlat
A keszthelyi Balatoni Múzeumban szombaton 15 órakor nyílik meg a Művészek Szabad Alkotóközösségének (MŰSZAK) kiállítása.
Quad-verseny
A zalalövői Salla Ringen szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Quad Short-track Bajnokság 6. fordulóját, ami off road profi és extrém bemutatóval egészül ki. Az edzések 9.10 órakor, a futamok 11.15-től kezdődnek.
Jókai jövője
Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész az első magyar sci-fi írót, Jókai Mórt, és A jövő század regénye című művének világát mutatja be a közönségnek szombaton 11 órától a hévízi könyvtárban.
Könyvtári napok
Keszthelyen, a városi könyvtárban pénteken 10 órától „A jövőt nem megjósolni, hanem feltalálni kell” címmel lesz foglalkozás. Szombaton 10 órától Űrtotó, majd kézműves álomfogó készítés vár mindenkit. Az intézmény vasárnap is nyitva lesz: 9 és 13 óra közt kiállításmegnyitót és könyvakciót is rendeznek többek közt.
Lemezbörze
A zalaegerszegi Göcsej Tudásközpontban szombaton 9 órától rendezik meg a zenei hanghordozók gyűjtőinek újabb találkozóját, a 29. Zalaegerszegi Lemezbörzét.
Kézműveskedés
A letenyei könyvtárban szombaton 14 órakor Mesés ősz címmel családi kézműves foglalkozás kezdődik.
Klasszikus gitár
A lendvai zsinagógában pénteken 18 órakor klasszikus gitárhangverseny kezdődik a zsidó kultúra európai napjához kötődő programsorozat részeként.
Kórushangverseny
A lendvai Alexandriai Szent Katalin plébániatemplomában szombaton este hat órakor az Orfej énekegyüttes ad koncertet.
Koncertek, zenés partik
Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 20 órától a Magyarucca zenekar, majd a legismertebb hazai blues énekes, Deák Bill Gyula és zenekara ad koncertet. A Mimosa Bárban szombaton a Groovehouse lép fel. A Mama Africában szombaton Nikita, Goda és Rammach keveri a zenét. Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban pénteken 19 órától a Heaven Street Seven zenekar frontembere, Szűcs Krisztián szólóban lép közönsége elé. A Kanizsa Arénában szombaton a Delta bulizenekar rendez nagyszabású partit. A program 21 órakor a Records D.J. műsorával indul, 22 órakor Kaczor Feri lép fel, majd a Delta zenél. Éjféltől a Döndi Duó és Roli szórakoztatja a jelenlévőket, ezt követően ismét a Delta következik, míg zárásként újra a Records D.J. csapaté lesz a főszerep. A Kanizsa Clubban pénteken ShowGee lesz a hangulatfelelős. A Sakáltanyán pénteken D.J. Bl4ck szolgáltatja a zenét, míg szombaton 18 órától a The Riverwalk Jazz Band játszik, majd ugyancsak D.J. Bl4ck szórakoztatja a közönséget. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton 20 órától D.J. Dorian tart retro partit, majd éjfélkor Dr. BRS, míg hajnali egy órakor Király Viktor lép fel. A program a rezidens lemezlovasok partijával zárul. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben szombaton a sztárvendég L.L. Junior, a házigazda lemezlovasok SomX és Silverman lesznek.
Jótékonysági családi délután
Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban szombaton 14.30 órától a Lacus és Bogi Világa Alapítvány tart jótékonysági családi délutánt. A műsorban fellépnek Ugi-Pál Krisztina, Lakics Balázs, a Vándor és a Kalandorock együttes, valamint a Szan-Dia Fitness Sport Club táncosai. A program sztárvendége Bunyós Pityu lesz.
Színjátszó bemutató
Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban szombaton 18 órakor a Lendvai Színház Szerető Társulat Egressy Zoltán: Portugál című felújított előadásával lép a közönség elé. Az előadás rendezője és dramaturgja Regős János. Ugyanezt az előadást pénteken 19 órakor a muravidéki Pártosfalva faluotthonában is megtekintheti a közönség.
Bolhapiac
Zalalövőn, az Ifjúsági és szabadidőparkban vasárnap 8 és 12 óra között bolhapiacot tartanak.
Könyves vasárnap
Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban Könyves vasárnap programot tartanak, amely 9.30 órakor csicsergő foglalkozással indul. 13.30-tól kézműves foglalkozások lesznek az intézményben, 16 órától stresszoldó jóga, zárásként pedig uzsonnapartira várják az érdeklődőket. A nap során könyvvásárt is tartanak.