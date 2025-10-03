1 órája
Ha hétvégén Zalában vagy, ezt a programdömpinget nem hagyhatod ki!
A zalai rendezvényszervezők október első hétvégéjén is tartalmas programokkal segítik a szabadidő eltöltését. Szüreti vigasság, sportolási lehetőség, múzeumi fesztivál, több kiállítás, táncház és madárgyűrűzés is szerepel aktuális programajánlónkban.
A zalalövői városközpontban szombaton rendezik meg 21. Zalai Murcifesztivált. A program 9.30-kor szüreti felvonulással kezdődik, amely a zalapatakai városrésztől a tájházig tart, közreműködik az Ezüstlile néptánccsoport. Déltől baráti társaságok és civil szervezetek főznek, majd 14.30-kor kulturális bemutatók kezdődnek. Közben 15 órakor a fesztivál ünnepélyes megnyitóját is megtartják, ezt terményáldás követi. Este hat órától koncertek követik egymást, a napot a Fáraó bulizenekar zárja.
Búcsúi program
A szepetneki Szent Őrzőangyalok plébánia főbúcsúja szombaton 16 órakor Gergály Szabolcs polgármester köszöntőjével kezdődik, majd Heiter Róbert Gottfried atya a halottkultuszról, illetve a régi és mai temetkezési szokásokról, míg Nyáriné dr. Aleksza Magdolna a szepetneki halottas hintóról tart előadást. Ezt követi a felújított hintó megáldása. 19 órától a Mura Térsége Fúvószenekar ad koncertet. Vasárnap 11 órakor búcsúi szentmisére várják a híveket, ennek főcelebránsa Henczel Szabolcs beledi plébános lesz. A főbúcsú alkalmából Grédics Péter gyűjteményéből hadtörténeti kiállítás is nyílik a településen.
Kiállítás
Nagykanizsán, a HSMK színházi előcsarnokában pénteken 18 órakor Meraki címmel nyílik meg Horváth Tamás helyi amatőr képzőművész kiállítása. A tárlatot az alkotó mutatja be, szaxofonon közreműködik Pál Júlia.
Jubileumi társasjáték
Pénteken 18 órától a nagykanizsai Bolyai-iskolában 24 órás társasjátékozással ünnepeli megalakulásának tizedik évfordulóját a Gémkapocs Társasjáték Klub, a rendezvény ingyenesen látogatható. Az iskolában szombaton 18 óráig pörögnek a legkülönfélébb társas- és partijátékok.
Táncház
A zalacsébi művelődési házban szombaton őszi szezonnyitó táncházat tart a helyi Táncműhely és a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület. A program 17 órakor gyermek táncházzal, népmeséléssel, népdal- és néptánctanítással, népi játékokkal és hangszersimogatóval kezdődik, majd 19 órától a felnőtt táncházat rendezik meg. Utóbbi keretében az aradi vértanúkról is megemlékeznek. A zenei kíséretet Henczi Dávid és zenekara biztosítja.
A horvátság hete
A horvát nemzetiségi hét ingyenesen látogatható programsorozatának keretében pénteken 18 órakor a kiskanizsai Móricz művelődési házban Magdics János vezetésével délszláv táncokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Majd szombaton 16 órakor Tótszerdahelyen, a Fedák kúria épületében a Stobos zenekar ad koncertet, 17 óra kezdettel pedig a régi horvát bálok hangulatát elevenítik fel.
Tízéves rádió
Pénteken 14 és 19 óra közt a 10 éves Egerszeg Rádió invitálja az érdeklődőket a zalaegerszegi Dísz térre. A stáb süteménnyel, játékokkal, valamint élő kívánságműsorral is készül.
Vizslaparki sport
Zalaegerszegen szombaton 10-12 óráig „Sportolj egy tűzoltóval!” címmel tartanak különleges programot a Kis-Vizslaparkban, az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében. A közös bemelegítés után lesznek csapatépítő játékok és sportprogramok, de játékos akadálypálya és kötetlen beszélgetés is vár gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Retro diszkó
Szombaton 21 órától retro disco várja a bulizni vágyókat a zalaegerszegi Apáczai művelődési házban. A 80-90-es évek legnagyobb hazai és külföldi slágereivel DJ Molnár érkezik.
Dalos találkozó
A nagykanizsai Honvéd Kaszinóban szombaton 14 órakor kezdődik az intézmény énekkarának dalos találkozója. Az ingyenesen látogatható eseményen a kaszinó tükörtermében a vendéglátók mellett helyi és környékbeli csoportok lépnek fel, majd Farkas Miklós harmonikajátékát is élvezheti a közönség.
Múzeumok ősszel
A keszthelyi Georgikon Majormúzeumban szombaton 10 órakor kezdődik az Élő hagyományok ünnepe a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. Szó lesz a régi idők és a mai kor fogyasztási szokásairól, az ökológiai lábnyomról, újrahasznosított papírt lehet meríteni, elárulnak érdekességeket az állati termékek feldolgozásáról, s nyomon lehet követni a gyapjú sokoldalú felhasználását is. Egész napos lehetőség nyílik a vályogvetés eszközeinek és technikáinak megismerésére és kipróbálására, délután előadást tart a Zalaegerszegi Kutyasuli és a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány. A Festetics-kastély madárparkjában kétszer, szombaton és vasárnap 10 és 14 óra között is bemutató gyűrűzést tart a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zala megyei Helyi Csoportja az Európai Madármegfigyelő Napok keretében.
Állati nap lesz
A zalakarosi Karos Korzón szombaton 10 órakor az állatok világnapja alkalmából „Egy állati nap” címmel szerveznek programot. Lesz kutyasuli, kutya terapeuta és terápiás kutyák is bemutatkoznak. A cicák a MacsKávézóba is beülhetnek, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park előadást és kézműves foglalkozást tart, s lesz állati fotósarok is.
Fotószalon
A lendvai Bánffy Központban pénteken 18 órakor a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon pályázat legjobb képeiből nyílik kiállítás.
Nyitott porták
Fafaragók kiállítása, traktorozás, nyuszisimogatás, íjászkodás, hangfürdőzés, levendulás élmények és illatok, préselt virágból képkészítés, gyógynövényes kóstolók, illóolaj lepárlás, krémkészítés, barangolás ritka fenyőfajták között, kecskesajt-, lekvár-, pálinka- és borkóstoló – több mint húsz helyszínen várják a vendégeket a Zala-völgyi Nyitott Porták szombaton 10 ás 17 óra között, a Nyitott Porta Napok 2025. országos programsorozat részeként. A látogatások ingyenesek, de érdemes előre böngészni a lehetőségek közül, hiszen egyes helyszíneken a zsúfoltság elkerülése miatt előzetes helyfoglalásra van szükség, s vannak olyan alternatívan választható lehetőségek (például kóstoló vagy étkezés), amelyekért fizetni kell.
Idősek köszöntése
Szombaton 17 órától idősek napját tart a liszói kultúrházban a helyi önkormányzat. A műsorban fellép a Zalaapáti Harmonika Zenekar és a helyi Viola Népdalkör.
Oszlopot avatnak
Kerecsenyben, a régi iskola udvarán 13.30-kor avatják fel a „Megmaradásunk oszlopa” elnevezésű emlékművet és emléktáblát. A köszöntők után a Kanizsai Fiatalok Közössége is fellép, majd kispályás labdarúgó-mérkőzések következnek.
Szüreti felvonulások
A hagyományos szüreti felvonulás szombaton 14 órakor a faluháztól indul Kustánszegben, a megállókon a Göcseji Szegek néptáncosai lépnek fel. Végül a műveldési házban szüreti bál lesz. Reziben vasárnap 13 órakor indul a menet a tornacsarnoktól, kerékpárosokkal, lovasokkal, hintóval, traktorokkal és dottóval. Több megállóban is helyi csoportok szórakoztatják a közönséget, közben a szőlőhegyi présnél nem maradhat el a bor- és mustkóstolás. A menet a Laky Demeter Turistaházhoz érkezik, ahol fellépők követik egymást, 17 órakor például Janza Kata színművész előadása kezdődik. A gyerekek Meseudvarban érezhetik jól magukat.
Hálaadás és kóstoló
A zajki kultúrházban szombaton 14 órakor terménybetakarítási hálaadó szentmisét tartanak, terményáldással. Az istentiszteletet helyi termékek kóstolója követi.
A mosoly városa
Hévízen szombaton 10 és 16 óra között a Mosoly világnapja alkalmából vidám programokkal várja a jobb kedvre derülni szándékozókat a Hévízi MOsolygó STúdió és a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága a Festetics téren.
Beszédes divat
Divattrendek régen címmel nyílik kamarakiállítás a keszthelyi Balatoni Múzeumban szombaton 16.30 órakor. A tárlatot dr. Bilkei Irén történész ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
Rózsaeső
Szombaton 19 órakor előesti szentmisével kezdődik a keszthelyi Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika búcsúünnepe. Vasárnap 10.30-kor az ünnepi szentmisét dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke celebrálja. A mise után rózsaáldással és rózsaesővel emlékeznek a templom védőszentjére.
Koncertek, zenés partik
Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 20.30-tól a 4S Street ad koncertet. A Mama Africában szombaton Náksi és Borsha keveri a zenét. Az Angels Clubban szombaton Szecsei zenél. Nagykanizsán, a Sakáltanyán pénteken Csajka, szombaton D.J. Bl4ck szórakoztatja a vendégeket. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton Newl és Szeifert lép fel – utóbbi extra hosszú szettel –, a rezidens lemezlovasi feladatokat pedig D.J. Dorian és Fisher látja el.