Ha hétvégén Zalában vagy, ezt a programdömpinget nem hagyhatod ki!

A zalalövői városközpontban szombaton rendezik meg 21. Zalai Murcifesztivált. A program 9.30-kor szüreti felvonulással kezdődik, amely a zalapatakai városrésztől a tájházig tart, közreműködik az Ezüstlile néptánccsoport. Déltől baráti társaságok és civil szervezetek főznek, majd 14.30-kor kulturális bemutatók kezdődnek. Közben 15 órakor a fesztivál ünnepélyes megnyitóját is megtartják, ezt terményáldás követi. Este hat órától koncertek követik egymást, a napot a Fáraó bulizenekar zárja.

A nagykanizsai Aradi udvarban vasárnap 17 órai kezdettel, a vértanúk emléknapjának előestéjén a Nagykanizsai Polgári Egyesület tart megemlékezést. A program során beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Fotó: archív/Szakony Attila

Búcsúi program

A szepetneki Szent Őrzőangyalok plébánia főbúcsúja szombaton 16 órakor Gergály Szabolcs polgármester köszöntőjével kezdődik, majd Heiter Róbert Gottfried atya a halottkultuszról, illetve a régi és mai temetkezési szokásokról, míg Nyáriné dr. Aleksza Magdolna a szepetneki halottas hintóról tart előadást. Ezt követi a felújított hintó megáldása. 19 órától a Mura Térsége Fúvószenekar ad koncertet. Vasárnap 11 órakor búcsúi szentmisére várják a híveket, ennek főcelebránsa Henczel Szabolcs beledi plébános lesz. A főbúcsú alkalmából Grédics Péter gyűjteményéből hadtörténeti kiállítás is nyílik a településen.

Kiállítás

Nagykanizsán, a HSMK színházi előcsarnokában pénteken 18 órakor Meraki címmel nyílik meg Horváth Tamás helyi amatőr képzőművész kiállítása. A tárlatot az alkotó mutatja be, szaxofonon közreműködik Pál Júlia.

Jubileumi társasjáték

Pénteken 18 órától a nagykanizsai Bolyai-iskolában 24 órás társasjátékozással ünnepeli megalakulásának tizedik évfordulóját a Gémkapocs Társasjáték Klub, a rendezvény ingyenesen látogatható. Az iskolában szombaton 18 óráig pörögnek a legkülönfélébb társas- és partijátékok.

Táncház

A zalacsébi művelődési házban szombaton őszi szezonnyitó táncházat tart a helyi Táncműhely és a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület. A program 17 órakor gyermek táncházzal, népmeséléssel, népdal- és néptánctanítással, népi játékokkal és hangszersimogatóval kezdődik, majd 19 órától a felnőtt táncházat rendezik meg. Utóbbi keretében az aradi vértanúkról is megemlékeznek. A zenei kíséretet Henczi Dávid és zenekara biztosítja.